Almanya'da hızlı trende bıçaklı saldırı

Bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı saldırının nedeni henüz bilinmiyor.Almanya'nın kuzeyinde, Schleswig-Holstein eyaletindeki Flensburg kentine seyahat eden bir hızlı trende bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı.
Federal Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada olayın trenin Flensburg garına girmesinin ardından yaşandığı belirtildi. Akşam saatlerinde bıçaklı bir kişinin vagonda bir kişiye saldırdığı kaydedildi.
Bild gazetesinin haberine göre, saldırgan daha sonra da Flensburg garında trene binen iki polis memuruna saldırdı. Polislerden birinin yaralandığı diğer polis memurunun da saldırgana ateş açtığı belirtildi.
Henüz saldırının neden düzenlendiği bilinmiyor. Flensburg tren garı ve etrafındaki caddeler olayın ardından trafiğe kapatıldı.
DW,AFP/ GA,BK
© Deutsche Welle Türkçe
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