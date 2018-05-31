HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya'da hızlı trende bıçaklı saldırı

31.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

Almanya'nın Flensburg kentine giden bir hızlı trende bıçaklı saldırı düzenlendi.

Almanya'da hızlı trende bıçaklı saldırı

Bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı saldırının nedeni henüz bilinmiyor.Almanya'nın kuzeyinde, Schleswig-Holstein eyaletindeki Flensburg kentine seyahat eden bir hızlı trende bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı.

Federal Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada olayın trenin Flensburg garına girmesinin ardından yaşandığı belirtildi. Akşam saatlerinde bıçaklı bir kişinin vagonda bir kişiye saldırdığı kaydedildi.

Bild gazetesinin haberine göre, saldırgan daha sonra da Flensburg garında trene binen iki polis memuruna saldırdı. Polislerden birinin yaralandığı diğer polis memurunun da saldırgana ateş açtığı belirtildi.

Henüz saldırının neden düzenlendiği bilinmiyor. Flensburg tren garı ve etrafındaki caddeler olayın ardından trafiğe kapatıldı.

DW,AFP/ GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Türkiye ile ABD Menbiç konusunda anlaştı mı?Türkiye ile ABD Menbiç konusunda anlaştı mı?
OECD’den Türkiye’ye Yüzde 5,1 Büyüme HedefiOECD’den Türkiye’ye Yüzde 5,1 Büyüme Hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Fahriye Evcen'den makyajsız pozla o iddialara yanıt

Fahriye Evcen'den makyajsız pozla o iddialara yanıt

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı

Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı

Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir

Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü

FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı

İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

İsrail'den kriz yaratacak yeni hamle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.