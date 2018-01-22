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Almanya'da hükümet arayışı yeniden başlıyor

22.01.2018 10:11 | Son Güncelleme 4 saat önce

Almanya'da SPD ile Hristiyan Birlik partileri arasındaki koalisyon görüşmeleri parti liderleri Merkel, Schulz ve Seehofer'in buluşmasıyla resmi olarak başlayacak.

Görüşmelerin çetin pazarlıklara sahne olması bekleniyor.Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) kongresinde koalisyon görüşmelerinin başlatılmasının kabul edilmesinden sonra ilk ön görüşmeler hafta başında yapılacak. Koalisyon pazarlığının çetin geçmesi bekleniyor. SPD'nin çalışma, sondaj niteliğindeki görüşmelerde varılan sağlık ve mülteciler politikalarıyla ilgili uzlaşmada düzeltme yapılmasını talep etmesine Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri tepki gösterdi. CSU başkanlık divanı ön görüşme sonuçlarının pazarlık konusu yapılmayacağını duyurdu.

SPD parti meclis grup başkanı Andrea Nahles partisini aşırı beklentiler karşısında uyardı. Bonn'daki SPD kongresinde parti yönetiminden ön görüşme protokolündeki bazı maddelerin yeniden gündeme getirilmesi talep edilmişti. Bunların başında gereksiz süreli iş sözleşmelerinin yasaklanması, özel ve resmi sağlık sigortaları arasındaki farkın kapatılması ve mülteci aileleri birleşiminin kolaylaştırılması geliyor.

Muhtemel koalisyon ortaklarının son hazırlıklarını tamamlamalarından sonra CDU, CSU ve SPD genel başkanları Angela Merkel, Horst Seehofer ve Martin Schulz'un koalisyon görüşmelerinin yol haritasını belirlemek üzere bu akşam Berlin'de bir araya gelmeleri bekleniyor. Başbakan Merkel ön görüşme sonuçlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi vermedi. Merkel, Almanya için "istikrarlı bir hükümete" kavuşmanın önemli olduğunu ve ön görüşme kararlarının kendilerine kılavuzluk yapacağını söylemekle yetindi.

‘Genç Sosyalistler' büyük koalisyon istemiyor

CDU'lu Saarland Eyalet başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer bir gazeteye verdiği demeçte SPD'ye geniş tavizler verilemeyeceğini ve SPD'nin yeni öneriler getirilmesinin normal olduğunu, ancak bunların ön görüşme protokolünde değişiklik yapılmasını içermemesi gerektiğini söyledi. CDU Genel Sekreteri Wolfgang Steiger de koalisyon görüşmelerinde yeni başlıkların açılabileceğini belirtmekle birlikte ön görüşmelerde kararlaştırılan konuların Alman ekonomisini ‘stres testinden' geçireceğini belirtti.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz gibi partinin meclis grup başkanı Andrea Nahles de koalisyon görüşmelerinde yeni konuların ele alınmasının doğal olduğunu ve taleplerini yüzde yüz oranında kabul ettirmek mümkün olmasa da görüşmelerden en iyi sonuçla çıkmayı hedeflediklerini açıkladı. SPD genel başkan yardımcısı Ralf Stegner koalisyon pazarlığının çetin geçeceğini ve Birlik partileri direttikleri takdirde hükümet kurulamayacağını söyledi.

Büyük koalisyona karşı çıkan Sosyal Demokrat Parti gençlik teşkilatı üyelerini direnişe çağırdı. Teşkilat başkanı Kevin Kühnert parti üyelerini koalisyona karşı çıkmakla doğru yolda olduklarına ikna etmeleri gerektiğini ve koalisyon protokolü açıklandıktan hemen sonra kampanya başlatacaklarını söyledi.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Büyük Koalisyon seçeneği yeniden gündeme gelmişti.

DW/dpa/AG/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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