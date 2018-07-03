Almanya'da hükümet krizi aşıldı

Kriz nedeniyle Seehofer'in istifası gündeme gelmişti.Almanya'da hükümeti krizin eşiğine getiren iltica politikalarındaki anlaşmazlığın aşılması için Hristiyan Birlik partilerini oluşturan CDU ve CSU'dan üst düzey yetkililer, Berlin'deki CDU Genel Merkezi'nde akşam saatlerinde bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le birlikte her iki gruptan 8'er kişinin katıldığı görüşmeler sonrasında ilk açıklama Seehofer'den geldi. İstifası gündeme gelen Seehofer, İçişleri Bakanı olarak görevde kalacağını duyurdu.

CDU/CSU yöneticilerini bir araya getiren zirve sonrası Angela Merkel de basının karşısına geçti ve "uzun süren zorlu görüşmelerin ardından CSU ile iyi bir uzlaşıya vardıklarını" belirtti. Merkel, mülteci politikası konusunda yaşanan anlaşmazlığın kendileri için büyük önem arz eden noktasına işaret etti. Merkel, "Avrupa Birliği'ndeki ortaklık ruhu korunmuş oldu" dedi. Almanya Başbakanı, göç konusunu daha iyi yönetebilmek için aynı zamanda ulusal tedbirlerin alınacağını da kaydetti.