Sosyal Demokrat Parti üyeleri, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile büyük koalisyon kurulmasına onay verdi.Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki yeni hükümet yakın bir tarihte kurulabilecek. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin'de düzenlediği basın toplantısında koalisyon anlaşmasına ilişkin oylamaya katılan parti üyelerinin çoğunluğunun "evet" oyu kullandığını kamuoyuna duyurdu.

SPD'den verilen bilgilere göre, toplam 378 bin 437 oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 78,39 olduğunu duyuran SPD'li Dietmar Nietan, "evet" oyu kullananların sayısının 239 bin 604, "hayır" oyu kullananların sayısının ise 123 bin 329 olduğunu açıkladı. Bu veriler doğrultusunda "evet" oyu kullananların oranının yüzde 66,02 olduğu bildirildi.

SPD üyelerinin Hristiyan Birlik partileri ile (CDU/CSU) yeni hükümetin kurulup kurulmaması konusundaki oylaması iki hafta sürdü. SPD üyelerinin koalisyon anlaşmasına onay vermesiyle birlikte Merkel'in 14 Mart'ta dördüncü kez başbakan seçilmesi bekleniyor.