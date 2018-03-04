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Almanya'da hükümet kuruluyor: SPD büyük koalisyona "evet" dedi

04.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

Almanya'da genel seçimlerden yaklaşık beş ay sonra hükümetin kurulmasının önündeki son engel de kalktı.

Almanya'da hükümet kuruluyor: SPD büyük koalisyona "evet" dedi

Sosyal Demokrat Parti üyeleri, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile büyük koalisyon kurulmasına onay verdi.Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki yeni hükümet yakın bir tarihte kurulabilecek. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin'de düzenlediği basın toplantısında koalisyon anlaşmasına ilişkin oylamaya katılan parti üyelerinin çoğunluğunun "evet" oyu kullandığını kamuoyuna duyurdu.

SPD'den verilen bilgilere göre, toplam 378 bin 437 oy kullanıldı. Katılım oranının yüzde 78,39 olduğunu duyuran SPD'li Dietmar Nietan, "evet" oyu kullananların sayısının 239 bin 604, "hayır" oyu kullananların sayısının ise 123 bin 329 olduğunu açıkladı. Bu veriler doğrultusunda "evet" oyu kullananların oranının yüzde 66,02 olduğu bildirildi.

SPD üyelerinin Hristiyan Birlik partileri ile (CDU/CSU) yeni hükümetin kurulup kurulmaması konusundaki oylaması iki hafta sürdü. SPD üyelerinin koalisyon anlaşmasına onay vermesiyle birlikte Merkel'in 14 Mart'ta dördüncü kez başbakan seçilmesi bekleniyor.

Oylama iki hafta sürdü

Sosyal Demokrat partili 463 bin üye iki hafta boyunca mektupla kendilerine yöneltilen "Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Şubat ayında üzerinde uzlaşılan koalisyon anlaşması uygulansın mı?" sorusuna "evet" veya "hayır" seçeneğiyle yanıt verdi.

Cumartesi gece yarısına kadar partinin Leipzig'deki merkezinde toplanan pusulalar daha sonra Berlin'e getirilerek, gece boyunca sayıldı.

SPD genel başkanlığını vekaleten yürüten Olaf Scholz, oylamaya çok yüksek katılım olduğun belirtti ve kararın bağlayıcı olduğunu vurguladı.

Koalisyon anlaşmasının kabul edilebilmesi için parti üyelerinin yarısından fazlasının parti içi oylamada anlaşamaya "evet" demesi gerekiyordu. Parti yönetimi oylamanın 1,5 milyon euroya mal olduğunu açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti'nin oyları genel seçimlerde yüzde 20,5'e gerileyince parti muhalefette yer alacağını açıklamıştı.

Ancak Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile koalisyon kurma girişimi başarısız olunca Hristiyan Birlik partileri olası bir azınlık hükümeti veya erken seçim olasılığından önce Sosyal Demokrat Parti ile yeniden koalisyona gitmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

21 Ocak'ta Bonn'da düzenlenen olağanüstü parti kurultayında SPD'li delegeler, Hristiyan Birlik partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay vermişti. Oylamada 642 delegeden 362'si "Evet" oyu kullanmıştı.

dpa,DW/MK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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