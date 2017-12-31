Almanya'da Hükümet Ne Zaman Kurulacak?

Almanya'da 2017 yılına damga vuran en önemli olayların başında bir türlü kurulamayan hükümet geliyor. 24 Eylül'de yapılan seçimlerin üzerinden tam 14 hafta geçti. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümet kurma çalışmaları ilk defa 3 aydan uzun sürerek, yeni bir rekor kırıldı. Almanya'da şimdiye kadar seçimlerden sonra hükümetin kurulamama süresine ilişkin rekor 2013'e aitti. 22 Eylül 2013'te gerçekleşen genel seçimlerden sonra koalisyon görüşmelere başlayan CDU/CSU ile SPD, seçimlerden ancak 12 hafta sonra hükümeti kurabilmişti. Ülkede 2005'teki genel seçimlerden 65 gün sonra, 2009 seçimlerinden ise sadece 31 gün sonra hükümet kurulabilmişti.

Berlin siyasetini adeta felç eden bu yılki kaos, 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından 18 Ekim'de CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında ‘Jamaika koalisyonu'nun kurulması hedefiyle başlayan ön görüşmelerin, 20 Kasım'da FDP'nin masadan kalkması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmasıyla başladı. Seçimde büyük hezimet yaşayan sosyal demokrat SPD'nin yeni bir koalisyonda yer almayacağını açıklaması sonrasında, erken seçim gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier olaya el koydu ve Birlik Partileri ile SPD'yi masaya oturmaya zorladı. Müslüman karşıtı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüksek bir oyla Federal Meclise girmesi ve erken seçimde bu partinin daha da güçlenme ihtimali tarafları ‘büyük koalisyon‘ için görüşmeye zorlayan bir diğer neden oldu.