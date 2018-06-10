'Almanya'da Hükümetin Gülen Hareketine Bakışı Değişti'

Federal Hükümet Fethullah Gülen hareketini "artık daha eleştirel bir biçimde" değerlendiriyor. Alman basınında çıkan ve Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'nin raporlarında kaynak gösterilen haberlere göre, Alman Dışişleri Bakanlığı Türk yetkililerin konuyla ilgili değerlendirmelerini "giderek ciddiye alıyor" ve Gülencileri "devlete sızmak isteyen bir organizasyon" olarak değerlendiriyor.

''Yapısı suç oluşumlarını hatırlatıyor''

Geçen şubat ayında Alman Büyükelçiliği tarafından yazılan raporda, "Hareketin komplocu kısmı sıkı hiyerarşiler üzerine kurulu ve yapısı organize suç olumşumlarını anımsatıyor" deniliyor. Alman Büyükelçiliği kaynaklarının, "Gülencilerin yıllardır Türkiye’de devlet kurumlarını hedef aldığını, özellikle polis ve adalet kurumlarına sızdığını artık kabul ettiği" söyleniyor. Söz konusu değerlendirme, Federal hükümetin Gülen yapılanmasına bakışının değiştiği şeklinde yorumlara neden oldu. Nitekim Alman dış istihbarat servisi BND Başkanı Bruno Kahl geçen yıl yaptığı bir açıklamada, FETÖ’nün Almanya tarafından terörist bir örgüt olarak kabul edilmediğini ve Gülen yapılanmasının 'dini ve seküler eğitim için çalışan sivil bir cemaat' olduğunu iddia etmişti. Kahl, 15 Temmuz darbe girişimine dair yaptığı değerlendirmede, 'darbenin arkasında Gülen'in olduğuna dair bir kanıt olmadığını' ileri sürmüştü.