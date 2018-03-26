Almanya'da iade edilemeyen sığınmacıların sayısında artış

Almanya'da iltica başvurusu reddedilen ancak geçerli evrak eksikliğinden dolayı ülkelerine iade edilemeyenlerin sayısında yüzde 71 oranında artış meydana geldi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın 2017 verilerine göre iltica başvurusu reddedilmiş ve ülkelerine iade edilmeler gereken 65 bin kişi bulunuyor. Bu sayı 2016'da 38 bindi.

İadelerin gerçekleşememesinin başlıca nedeni olarak sığınmacıların pasaportlarının olmaması gösteriliyor. Sığınmacıların vatandaşı oldukları ülkerin bazılarının büyükelçiliklerinin pasaport ve diğer gerekli evrakların sağlanmasında gerekli işbirliğini göstermedikleri belirtiliyor.

Funke Mediengruppe isimli yayın şirketinin elde ettiği İçişleri Bakanlığı raporuna göre, en zayıf işbirliği Hindistan ve Pakinstan ile. Raporda Hindistan'la ilgili, "Elçiliğe sık sık yapılan ziyaretlere rağmen pasaport yenilenmesi taleplerinin işleme konması çok yavaş ya da hiç yapılmıyor" denildi.

Pakistan'la ilgili ise pasaport yenileme işleminin yapıldığı ancak çok yavaş olduğunu ifade edildi. Lübnan'la ilgili ise taleplere çok nadiren yanıt verildiği bilgisi verildi.