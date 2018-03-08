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Almanya'da iki firmaya PKK soruşturması

08.03.2018 19:56 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanlığı, PKK'ya destek verdikleri suçlamasıyla iki firma hakkında soruşturma başlattı.

Almanya'da iki firmaya PKK soruşturması

İçişleri Bakanı de Maiziere, yasakların ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.Merkezi Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan iki firma hakkında PKK'ya destek verdikleri şüphesiyle Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Alman polisinin Perşembe günü KRV ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde söz konusu firmaların iş yerleri ve şirket ortağının evinde arama yaptığı belirtildi. Hakkında soruşturma açılan iki firmanın "Mezopotamya Yayınevi" ve "MIR Multimedia" isimlerini taşıdıkları kaydedildi.

Şirketlerin, sattıkları ürünlerle PKK'nın "organizasyonel yapısına" destek sağlamakla suçlandıkları ve bu şekilde kendilerini "toplumlar arası barış düşüncesine karşı" konumlandırdıkları bildirildi.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de gelişmelerle ilgili bir açıklamada bulundu. De Maiziere, "Bizim hukuk devletimiz kendisini tüm aşırı fenomenler karşısında savunabilen bir demokrasidir" şeklinde konuştu. Soruşturmanın PKK'nın etki alanında bulunan firmaları hedef aldığını belirten Bakan, Almanya'nın "yasakların göz ardı edilmesine ya da yasakların ihlal edilerek terör örgütlerinin desteklenmesine" izin vermeyeceğini kaydetti.

Almanya'da faaliyetleri 1993 yılında yasaklanan PKK ile bağlantılı yasak kapsamı geçen yıl yeni yasal düzenlemelerle genişletilmişti. PKK, Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde yer alıyor.

AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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