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Almanya'da Irkçılık Tartışmaları Alevlendi

24.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

Mesut Özil’in Almanya Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması ve Alman Futbol Federasyonu’na yönelik eleştirileri ülke gündeminin bir numaralı maddesi gelirken, ırkçılık ve uyum hakkında yeni bir tartışma başladı

Almanya'da Irkçılık Tartışmaları Alevlendi

Mesut Özil’in Almanya Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması ve Alman Futbol Federasyonu’na yönelik eleştirileri ülke gündeminin bir numaralı maddesi gelirken, ırkçılık ve uyum hakkında yeni bir tartışma başladı. Alman basını ve kamuoyu konu hakkında ikiye bölmüş durumda. Bazı medya kuruluşları Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoraf çektirmesinin hata olduğu şeklindeki suçlamalarını sürdürürken, çok sayıda siyasetçi tebrübeli futbolcunun Almanya’daki kurumsal ırkçılıkla gerekçelendirerek milli takımı bırakmasını haklı buldukları yönünde açıklamalar yaptılar. Nitekim Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Alman toplumu olarak çok daha net bir şekilde ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Ülkemizin en önemli değerleri olan hoşgürü, çeşitlilik ve özgürlüğü korumalıyız. Göçmenlerin günlük yaşamlarında dışlanmaları kabul edilemez" dedi.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck, kurumsal ırkçılığın tehdit edici bir boyut aldığını savunarak, Alman Futbol Federasyonu’nun bu konuda kendiyle hesaplaşması gerektiğini belirtti. Habeck, Fedarasyon Başkanı Griendel’in ırkçılık konusunu örtbas etmeye çabaladığını ve istifasının gerektiğini açıkladı.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek de, Özil'in ırkçılık iddialarına destek vererek, Grindel ve Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff'un istifa etmesini talep etti.

Alman Milli Takımı'nda 2009'dan bu yana 92 kez forma giyen ve 23 gol atan Mesut Özil, takımdan ayrılmasını gerekçelendirdiği açıklamasında, Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Grindel’in kendisine karşı koyduğu tavrın kendisine stadlarda küfreden ırkçı seyircilerden farklı olmadığını öne sürmüş, Alman futbolunu ırkçı bir zihniyetin yönetmesini kabul etmediğini söylemişti.

Geride kalan yıllarda milli takımdaki büyük başarılarının yanısıra, Almanya’da uyum konusunda simge bir figür olan Mesut Özil, göçmen ailelerin çocuklarının Alman toplumuna entegrasyonunun en başarılı örneği olarak gösteriliyordu.

Mesajında ırkçılığa maruz kaldığını ve göçmen asıllı olduğu için benimsenmediğini dile getiren Özil’in milli takımı bırakması ve özellikle gerekçeleri Almanyalı Türkler arasında da tartışmalara neden oldu. Vatandaşların büyük çoğunluğu, Özil’in kararını doğru bulduklarını belirtirken, kendilerinin de hem iş yerlerinde hem de başka alanlarda ırkçılıkla karşılaşıldıklarını aktarıyor.

Yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Almanların yüzde 66’sı Özil’in kararının ve suçlamalarının doğru olduğunu düşünürken, yüzde 22’si yanlış olduğunu belirtiyor.

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