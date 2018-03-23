Almanya'da İslam Tartışması Sürüyor

Almanya’da yaklaşık altı aylık zorlu bir pazarlıktan sonra oluşturulan yeni koalisyon hükümeti, daha birinci haftasını doldurmadan ilk krizle karşı karşıya kaldı. İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı koltuğuna oturur oturmaz "İslam Almanya'ya değildir,'' şeklinde konuşan Horst Seehofer’in, sözlerine Başbakan Angela Merkel’in tepki göstermesine ve "Müslümanlar da Almanya'ya ait ve dinleri olan İslam da" demesine kızdığı öne sürüldü.

Der Spiegel dergisinde yer alan bir habere göre, Seehofer Merkel’in Federal Meclis’te yeni hükümetin politikalarını açıklamak amacıyla yaptığı konuşmada da kendi sözlerine atıfta bulunarak, İslam’ın Almanya’nın bir parçası olduğunu söylemesine, "Bana kamuoyunun önünde karşı çıkmasına, herhangi bir şekilde anlayış göstermek mümkün değil" diyerek tepki verdi. Seehofer’in İslam konusunda savunduğu çizgi konusunda Merkel’in sözlerine rağmen "bir dirhem bile değişikliğe gitmem" dediği de iddia edildi. Seehofer, bir gazeteye verdiği mülakatta, "İslam Almanya'ya ait değildir. Almanya Hristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur. Pazar tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi dini yortu ve ritüeller bu kültürün parçalarıdır” demiş, Merkel ise mecliste yaptığı konuşmada, "Bizim ülkemizde yaşayan 4.5 milyon Müslüman ve onların dini İslam artık Almanya’nın bir parçasıdır" şeklinde yanıt vermişti. Merkel, Müslümanların büyük bölümünün radikalizmi ve terörü reddettiğini de söyledi.