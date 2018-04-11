Almanya'da İslam tartışması sürüyor

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" söylemiyle başlayan tartışma sürüyor. Seehofer'in açıklamasına destek veren CSU Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, "İslam Almanya’yı hiçbir zaman kültürel açıdan şekillendirmedi ve bu olmamalı da" diye konuştu.

Funke Medya Grubu’na açıklama yapan Dobrindt, İslam’ın Almanya'da kültürel kökleri bulunmadığını ve İslam'ın Şeriat kanunlarıyla Almanya'daki Hristiyan-Yahudi mirası arasında ortak bir nokta bulunmadığını vurguladı.

Dobrindt, "tolerans, başka insanları sevme ve özgürlük gibi toplumsal değerlerin de İslam dünyasında pek karşılığı bulunmadığını" belirterek bu değerlerin birçok kişinin Almanya'da yaşamayı seçmesinin sebebi olduğuna dikkat çekti.

"Bu dışlayıcı sözler gençleri etkiliyor"

Siyasiler arasında süren "İslam Almanya'ya ait değildir" tartışmasına Duisburg-Essen Üniversitesi bünyesindeki Türkiye Çalışmaları ve Entegrasyon Araştırmaları Merkezi'nin yöneticisi Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan da katıldı.