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Almanya'da İslam tartışması sürüyor

11.04.2018 21:25 | Son Güncelleme

Muhafazakâr Alman politikacı Alexander Dobrindt, İslam'ın Almanya'yı kültürel olarak şekillendiremeyeceğini söyledi.

Almanya'da İslam tartışması sürüyor

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" söylemiyle başlayan tartışma sürüyor. Seehofer'in açıklamasına destek veren CSU Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, "İslam Almanya’yı hiçbir zaman kültürel açıdan şekillendirmedi ve bu olmamalı da" diye konuştu.

Funke Medya Grubu’na açıklama yapan Dobrindt, İslam’ın Almanya'da kültürel kökleri bulunmadığını ve İslam'ın Şeriat kanunlarıyla Almanya'daki Hristiyan-Yahudi mirası arasında ortak bir nokta bulunmadığını vurguladı.

Dobrindt, "tolerans, başka insanları sevme ve özgürlük gibi toplumsal değerlerin de İslam dünyasında pek karşılığı bulunmadığını" belirterek bu değerlerin birçok kişinin Almanya'da yaşamayı seçmesinin sebebi olduğuna dikkat çekti.

"Bu dışlayıcı sözler gençleri etkiliyor"

Siyasiler arasında süren "İslam Almanya'ya ait değildir" tartışmasına Duisburg-Essen Üniversitesi bünyesindeki Türkiye Çalışmaları ve Entegrasyon Araştırmaları Merkezi'nin yöneticisi Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan da katıldı.

Uslucan, siyasilerin bu konudaki dışlayıcı üslubunun özellikle de göçmen kökenli gençler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Uyum ve göç konuları üzerine çalışmalar yapan Uslucan, bir yandan gençlerin topluma uyum göstermesi beklenirken bir yandan da bu tür açıklamalarla dışlandıklarını belirtti. Uslucan, "Bu psikolojik açıdan son derece absürt" diye konuştu.

Almanya'daki İslam tartışması İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir. Almanya Hristiyanlık kültürü ile yoğrulmuştur" demesiyle başlamıştı. Seehofer'in açıklamasına tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel ise ülkede 4 milyona yakın Müslüman yaşadığına dikkat çekerek "Bu Müslümanlar Almanya'ya ait, onlarla birlikte dinleri de Almanya'ya ait ve İslam da ait” demişti.

DW,epd/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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