Almanya'da işlenen suçlar azaldı

İşlenen suçlarda bir önceki yıla göre 610 bin 542'lik düiüi kaydedildi.Almanya'daki kayda geçen suçların sayısında geçen yıl yüzde 10 oranında azalma oldu. Welt am Sonntag gazetesinin emniyet suç istatistiklerine dayanarak yayımladığı haberine göre son 25 yıldır suç kapsamına giren eylemlerde bu oranda azalma kaydedilmemişti. Suç istatistikleri 8 Mayıs'ta Federal İçişleri bakanı Horst Seehofer ve Eyalet İçişleri Bakanları Konsey Başkanı Holger Stahlknecht tarafından resmen açıklanacak.

İstatistikler göre 2017 yılında Almanya'da toplam 5 milyon 760 bin suç işlendi. 2017 yılında işlenen suçlarda bir yıl öncesine göre 610 bin 542'lik azalma kaydedilmiş oldu.

Toplam suçların üçte birini oluşturan hırsızlık yaklaşık yüzde 12 oranında azalırken işyeri hırsızlığı ve yankesicilikte önemli düşüş oldu. 2017'de Almanya'da 33 bin otomobil ve 300 bin bisiklet çalındı. Ev soygunlarının bir yılda yüzde 23 oranında gerilemesine rağmen hırsızlık olaylarının yüzde 20'si aydınlatılabildi. 188 bin şiddet eyleminden 137 bini ağır yaralamayla sonuçlandı.