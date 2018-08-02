Almanya’da İşsizlik Rakamları Rekor Seviyeye İndi

ABD’yle Avrupa arasında olası ticaret savaşlarından en çok etkilenmesi beklenen ülkelerden Almanya’nın ekonomi sistemi şu an için sağlam bir görüntü veriyor. Ülkedeki işsizlik rakamları, yüzde 5,2’le 1990 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.

Almanya Federal İş Kurumu verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik rakamları, Temmuz ayında 6 binlik düşüşle 2,3 milyona geriledi.

Öte yandan ekonomi uzmanları 2017'den sonra bu yıl da ihracatta yeni bir rekor bekliyor. Mayıs verilerine göre ihracat yüzde 1,8 artarken, bu oran önümüzdeki aylarda da devam ederse, Alman şirketleri üst üste beşinci kez yurt dışına rekor düzeyde mal ve hizmet ihraç etmiş olacak.

Avrupa'nın ekonomik motoru olarak kabul edilen Almanya'nın olumlu ekonomik verilerine neden olarak, dünya ekonomisindeki genel canlanma ve başta otomobil ve makine olmak üzere Alman ürünlerine talebin yoğunluğu gösteriliyor.

Ancak bu olumlu tablo koalisyon partileri CDU/CSU ve SPD’nin siyasi karnesine aynı şekilde yansımıyor. Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, geçen seçimde yüzde 33 alan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 29’la 2006’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.