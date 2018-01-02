Almanya'da istihdam rekoru

İstihdam edilen nüfusta yüzde 1.5'lik artış kaydedilirken, 2019'da çalışan nüfusun 45 milyonu aşması bekleniyor.2017 yılındaki ekonomik canlanma Almanya'da yeni bir istihdam rekoru kırılmasına yaradı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'nın ekonomik bakımdan faal nüfusu 2017'de yüzde 1,5 oranında artarak 44 milyon 300 bine ulaştı. 2007 yılından sonra bu oranda artış kaydedilmemişti. İki Alman devletinin birleşmesinden bu yana çalışan nüfus geçen yılki kadar olmamıştı. Birkaç yıldır ortalamanın üzerinde seyreden ekonomik büyüme hızı istihdam piyasasındaki canlanmayı hızlandırdı.

İstihdam artışı sürecek

Federal İş Kurumu 2018'de istihdamın daha da artmasının beklendiğini duyurdu. İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Merkezinden Enzo Weber ‘2018'in yeni bir istihdam rekoruna gebe olduğunu' söyledi. Sanayi ve hizmetler sektörlerindeki iç ve global konjonktürün yükselmekte olduğuna dikkat çeken Weber, vasıflı işgücü ihtiyacındaki artışın işsiz sayısının daha da azalmasına yarayacağını ve başta ‘Brexit' olmak üzere münferit olumsuzluklara rağmen istihdam piyasasındaki olumlu gelişmenin süreceğini söyledi.

Almanya'yı yeni rekorlar bekliyor

Uzmanların tahminlerine göre istihdam piyasasındaki genişleme en erken 2019 yılına kadar devam edecek. Münih'teki ekonomik araştırma enstitüsü ifo 2019 yılında ekonomik bakımdan faal nüfusun 900 binlik artışla 45 milyon 200 bini bulacağını, işsiz sayısının ise 2017'ye göre 300 bin azalarak 2 milyon 200 bine düşeceğini tahmin ediyor.

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DW, Reuters/AG, BK