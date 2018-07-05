Almanya'da kadın yöneticilerin sayısı artıyor

Ancak yönetici kadrolarının çoğunu hâlâ erkekler oluşturuyor.Almanya'da borsada işlem gören şirketlerdeki yönetici kadınların sayısının az da olsa artış gösterdiği belirtildi. Danışmanlık şirketi EY'nin Perşembe günü yayınladığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, bu yılın ilk altı ayında borsaya kayıtlı 160 şirketteki kadın yönetim kurulu üyelerinin sayısı 49'dan 54'e yükseldi.
Araştırmaya göre, bu şirketlerdeki yönetici kadrolarının yüzde 7,8'inde kadınlar yer alıyor. Araştırmada, bu yılın başında bu oranın yüzde 7,2, geçen yıl ise yüzde 6,9 olduğu belirtildi.
Ancak bu artışa rağmen yönetici kadrolarının çoğunda erkekler yer alıyor. Araştırmada, bu şirketlerdeki yönetim kurullarının yüzde 71'inde sadece erkek üyelerden oluştuğu sonucu ortaya çıktı.
Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren danışmanlık şirketi EY'nin ortaklarından Ija Ramirez, "Kadınlar için üst düzey yöneticiliğe giden yol hâlâ çok zor ve engellerle dolu" dedi. Ramirez, kamuoyunda bu yönde yürütülen tartışmalara ve gönüllü kota uygulamasına rağmen büyük değişiklikler olmadığını söyledi.
Araştırmaya göre, Alman Birleşik Borsa Endeksi'nde DAX yer alan 30 şirketin 21'inde en azından bir kadın yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Bu şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yüzde 13'ünü kadınlar oluşturuyor.
Orta ölçekli şirketlerin endeksi MDax'da kadın yönetim kurulu üyelerinin oranının bu yılın başından beri yüzde 5'ten yüzde 6,9'a yükselerek kadın yönetici sayısının 10'dan 14'e çıktığı belirlendi. Küçük ölçekli şirketlerin endeski SDax'da dokuz yönetici kadın bulunuyor. Teknoloji hisseleri endeksi TecDAX'daki şirketlerdeki kadın yönetici sayısının ise beşten altıya yükseldiği beliritldi.
dpa/JD,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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