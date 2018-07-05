HABER

Almanya'da kadın yöneticilerin sayısı artıyor

05.07.2018 20:20 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırma Almanya'da borsaya kayıtlı şirketlerde kadın yönetici sayısının yılın ilk altı ayında 49'dan 54'e yükseldiğini ortaya koydu.

Almanya'da kadın yöneticilerin sayısı artıyor

Ancak yönetici kadrolarının çoğunu hâlâ erkekler oluşturuyor.Almanya'da borsada işlem gören şirketlerdeki yönetici kadınların sayısının az da olsa artış gösterdiği belirtildi. Danışmanlık şirketi EY'nin Perşembe günü yayınladığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, bu yılın ilk altı ayında borsaya kayıtlı 160 şirketteki kadın yönetim kurulu üyelerinin sayısı 49'dan 54'e yükseldi.

Araştırmaya göre, bu şirketlerdeki yönetici kadrolarının yüzde 7,8'inde kadınlar yer alıyor. Araştırmada, bu yılın başında bu oranın yüzde 7,2, geçen yıl ise yüzde 6,9 olduğu belirtildi.

Ancak bu artışa rağmen yönetici kadrolarının çoğunda erkekler yer alıyor. Araştırmada, bu şirketlerdeki yönetim kurullarının yüzde 71'inde sadece erkek üyelerden oluştuğu sonucu ortaya çıktı.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren danışmanlık şirketi EY'nin ortaklarından Ija Ramirez, "Kadınlar için üst düzey yöneticiliğe giden yol hâlâ çok zor ve engellerle dolu" dedi. Ramirez, kamuoyunda bu yönde yürütülen tartışmalara ve gönüllü kota uygulamasına rağmen büyük değişiklikler olmadığını söyledi.

Araştırmaya göre, Alman Birleşik Borsa Endeksi'nde DAX yer alan 30 şirketin 21'inde en azından bir kadın yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Bu şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yüzde 13'ünü kadınlar oluşturuyor.

Orta ölçekli şirketlerin endeksi MDax'da kadın yönetim kurulu üyelerinin oranının bu yılın başından beri yüzde 5'ten yüzde 6,9'a yükselerek kadın yönetici sayısının 10'dan 14'e çıktığı belirlendi. Küçük ölçekli şirketlerin endeski SDax'da dokuz yönetici kadın bulunuyor. Teknoloji hisseleri endeksi TecDAX'daki şirketlerdeki kadın yönetici sayısının ise beşten altıya yükseldiği beliritldi.

dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
Pompeo Bir Kez Daha Kuzey Kore YolundaPompeo Bir Kez Daha Kuzey Kore Yolunda
Merkel Amerikan Araçlarına Vergiyi Düşürmeye HazırMerkel Amerikan Araçlarına Vergiyi Düşürmeye Hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.