Almanya'da kadın yöneticilerin sayısı artıyor

Ancak yönetici kadrolarının çoğunu hâlâ erkekler oluşturuyor.Almanya'da borsada işlem gören şirketlerdeki yönetici kadınların sayısının az da olsa artış gösterdiği belirtildi. Danışmanlık şirketi EY'nin Perşembe günü yayınladığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, bu yılın ilk altı ayında borsaya kayıtlı 160 şirketteki kadın yönetim kurulu üyelerinin sayısı 49'dan 54'e yükseldi.

Araştırmaya göre, bu şirketlerdeki yönetici kadrolarının yüzde 7,8'inde kadınlar yer alıyor. Araştırmada, bu yılın başında bu oranın yüzde 7,2, geçen yıl ise yüzde 6,9 olduğu belirtildi.

Ancak bu artışa rağmen yönetici kadrolarının çoğunda erkekler yer alıyor. Araştırmada, bu şirketlerdeki yönetim kurullarının yüzde 71'inde sadece erkek üyelerden oluştuğu sonucu ortaya çıktı.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren danışmanlık şirketi EY'nin ortaklarından Ija Ramirez, "Kadınlar için üst düzey yöneticiliğe giden yol hâlâ çok zor ve engellerle dolu" dedi. Ramirez, kamuoyunda bu yönde yürütülen tartışmalara ve gönüllü kota uygulamasına rağmen büyük değişiklikler olmadığını söyledi.