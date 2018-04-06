Almanya’da Katalan Lider Puigdemont Serbest Bırakıldı

25 Mart'tan bu yana Almanya'da tutuklu bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont şartlı olarak tahliye edildi. Puigdemont'un avukatı, tahliye için gereken şartlar arasında bulunan 75 bin Euro teminatın ödendiğini duyururken, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının en önemli aktörleri arasında yer alan Puigdemont’ın yeni bir karara kadar Almanya’yı terk etmesi yasaklandı.
Ayrıca yetkililere adres bildiriminde bulunmak zorunda olduğu ve haftada bir kez Neumünster’de polise imza vermesi gerektiği de duyuruldu. Carles Puigdemont serbest bırakılmadan kısa bir süre önce Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve "Katalonya konusundaki duruşum değişmeyecek ve geri adım atmayacağız. Umutla ileriye bakacağız. Geleceğimizin çalınmasına karşı kendimizi savunma hakkımız var" dedi.
Federal Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, Puigdemont’ın serbest bırakılması kararının Schleswig-Holstein eyaletindeki yetkili mahkeme tarafından alındığını ve hükümetin konuya dahil olmadığını açıkladı. Sözcü alınan karar sonrasında Almanya ile İspanya ilişkilerinin olumsuz etkilenmesini beklemediklerini de söyledi.
55 yaşındaki Puigdemont, İspanyol Yüksek Mahkemesi’nin iade istemiyle Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmasından hemen sonra, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Schleswig-Holstein eyaletindeki Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu.
Perşembe günü bir açıklama yapan Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, Puigdemont'un iadesini gerektiren tutuklama emrinin yürürlükte kalacağını ancak infazının şartlı olarak durdurulduğunu açıkladı ve Katalan politikacının bazı koşulları yerine getirmesi karşılığında serbest bırakılabileceğini açıkladı.
Mahkeme, İspanyol Yüksek Mahkemesi’nin “isyan” suçlamasının şiddet içermediğinden iade için kabul edilemeyeceğini ifade ederken, “yolsuzluk” suçlamasının ise iade için geçerli olabileceğini, ancak tutukluluk hakkının sürmesine neden olmadığını belirtti.
Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika'ya kaçan Puigdemont’un Almanya’da nerede yaşayacağı ve ne yapacağı konusunda avukatları henüz bir açıklama yapmadı. Puigdemont'un avukatı müvekkilinin Almanya'ya sığınma talebinde bulunmayı düşünmediğini bildirmişti. Başbakan Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert’in, Berlin’in İspanyol hükümetinin Puigdemont konusundaki "hukuki ve anayasal duruşunu desteklediği ve İspanya’nın hukukun üstünlük ilkesinin geçerli olduğu demokratik bir ülke olduğu" şeklindeki sözleri, ayrılıkçı Katalan siyasetçinin İspanya’ya gönderilmesinin gündeme gelebileceğinin sinyali olarak yorumlanmıştı. İspanya Yüksek Mahkemesi tarafında çıkarılan yakalama kararı kapsamında,“ayaklanma” suçundan yargılanmaları istenen aralarında Puigdemont’ın bulunduğu 13 siyasetçinin 25 yıla kadar hapis cezası almaları sözkonusu. Puigdemont ve Katalan siyasetçiler ayaklanmanın yanısıra, isyana teşvik ve kamuya ait paraları kötüye kullanmakla, yani yolsuzlukla suçlanıyor.
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