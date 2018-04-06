HABER

Almanya’da Katalan Lider Puigdemont Serbest Bırakıldı

06.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

Alman mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının en önemli aktörleri arasında yer alan Carles Puigdemont hakkındaki “isyan” suçlamasının şiddet içermediği için iade için kabul edilemeyeceğini; “yolsuzluk” suçlamasının ise iade için geçerli olabileceğini, ancak tutukluluk hakkının sürmesine neden olmadığını belirtti

Almanya’da Katalan Lider Puigdemont Serbest Bırakıldı

25 Mart'tan bu yana Almanya'da tutuklu bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont şartlı olarak tahliye edildi. Puigdemont'un avukatı, tahliye için gereken şartlar arasında bulunan 75 bin Euro teminatın ödendiğini duyururken, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının en önemli aktörleri arasında yer alan Puigdemont’ın yeni bir karara kadar Almanya’yı terk etmesi yasaklandı.

Ayrıca yetkililere adres bildiriminde bulunmak zorunda olduğu ve haftada bir kez Neumünster’de polise imza vermesi gerektiği de duyuruldu. Carles Puigdemont serbest bırakılmadan kısa bir süre önce Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve "Katalonya konusundaki duruşum değişmeyecek ve geri adım atmayacağız. Umutla ileriye bakacağız. Geleceğimizin çalınmasına karşı kendimizi savunma hakkımız var" dedi.

Federal Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, Puigdemont’ın serbest bırakılması kararının Schleswig-Holstein eyaletindeki yetkili mahkeme tarafından alındığını ve hükümetin konuya dahil olmadığını açıkladı. Sözcü alınan karar sonrasında Almanya ile İspanya ilişkilerinin olumsuz etkilenmesini beklemediklerini de söyledi.

55 yaşındaki Puigdemont, İspanyol Yüksek Mahkemesi’nin iade istemiyle Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmasından hemen sonra, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Schleswig-Holstein eyaletindeki Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu.

Perşembe günü bir açıklama yapan Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, Puigdemont'un iadesini gerektiren tutuklama emrinin yürürlükte kalacağını ancak infazının şartlı olarak durdurulduğunu açıkladı ve Katalan politikacının bazı koşulları yerine getirmesi karşılığında serbest bırakılabileceğini açıkladı.

Mahkeme, İspanyol Yüksek Mahkemesi’nin “isyan” suçlamasının şiddet içermediğinden iade için kabul edilemeyeceğini ifade ederken, “yolsuzluk” suçlamasının ise iade için geçerli olabileceğini, ancak tutukluluk hakkının sürmesine neden olmadığını belirtti.

Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika'ya kaçan Puigdemont’un Almanya’da nerede yaşayacağı ve ne yapacağı konusunda avukatları henüz bir açıklama yapmadı. Puigdemont'un avukatı müvekkilinin Almanya'ya sığınma talebinde bulunmayı düşünmediğini bildirmişti. Başbakan Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert’in, Berlin’in İspanyol hükümetinin Puigdemont konusundaki "hukuki ve anayasal duruşunu desteklediği ve İspanya’nın hukukun üstünlük ilkesinin geçerli olduğu demokratik bir ülke olduğu" şeklindeki sözleri, ayrılıkçı Katalan siyasetçinin İspanya’ya gönderilmesinin gündeme gelebileceğinin sinyali olarak yorumlanmıştı. İspanya Yüksek Mahkemesi tarafında çıkarılan yakalama kararı kapsamında,“ayaklanma” suçundan yargılanmaları istenen aralarında Puigdemont’ın bulunduğu 13 siyasetçinin 25 yıla kadar hapis cezası almaları sözkonusu. Puigdemont ve Katalan siyasetçiler ayaklanmanın yanısıra, isyana teşvik ve kamuya ait paraları kötüye kullanmakla, yani yolsuzlukla suçlanıyor.

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyinCanan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Üniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleriÜniversitede katliam yaptı! İşte ilk sözleri
Asiye Teyze'yi zabıtaya vermedilerAsiye Teyze'yi zabıtaya vermediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

İlginizi Çekebilir

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BM'den İsrail'e büyük şok: Güçlü bulgular var!

BM'den İsrail'e büyük şok: Güçlü bulgular var!

Roma'da kürtaj karşıtı dev afişe kadın örgütlerinden tepki

Roma'da kürtaj karşıtı dev afişe kadın örgütlerinden tepki

İtalyan donanmasına ait helikopter Akdeniz'e düştü!

İtalyan donanmasına ait helikopter Akdeniz'e düştü!

Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...

Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...

Rusya Enerji Bakanı'ndan flaş Akkuyu açıklaması

Rusya Enerji Bakanı'ndan flaş Akkuyu açıklaması

Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek

Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.