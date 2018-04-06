Almanya’da Katalan Lider Puigdemont Serbest Bırakıldı

25 Mart'tan bu yana Almanya'da tutuklu bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont şartlı olarak tahliye edildi. Puigdemont'un avukatı, tahliye için gereken şartlar arasında bulunan 75 bin Euro teminatın ödendiğini duyururken, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının en önemli aktörleri arasında yer alan Puigdemont’ın yeni bir karara kadar Almanya’yı terk etmesi yasaklandı.

Ayrıca yetkililere adres bildiriminde bulunmak zorunda olduğu ve haftada bir kez Neumünster’de polise imza vermesi gerektiği de duyuruldu. Carles Puigdemont serbest bırakılmadan kısa bir süre önce Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve "Katalonya konusundaki duruşum değişmeyecek ve geri adım atmayacağız. Umutla ileriye bakacağız. Geleceğimizin çalınmasına karşı kendimizi savunma hakkımız var" dedi.

Federal Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, Puigdemont’ın serbest bırakılması kararının Schleswig-Holstein eyaletindeki yetkili mahkeme tarafından alındığını ve hükümetin konuya dahil olmadığını açıkladı. Sözcü alınan karar sonrasında Almanya ile İspanya ilişkilerinin olumsuz etkilenmesini beklemediklerini de söyledi.