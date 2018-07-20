Almanya’da kiliseler 660 bin üye daha kaybetti

Kiliseden ayrılanların yanı sıra demografik değişim de bu gelişmede rol oynuyor.Almanya'daki Hristiyan kiliselerin üye kaybı sürüyor. 2017 yılında Protestan Kilisesi'nin üye sayısı 390 bin azalarak 21 milyon 500'e gerilerken, Katolik Kilisesi'nin üye sayısı 270 bin kişilik düşüşle 23 milyon 300 bin olarak kaydedildi. Cuma günü Almanya Protestan Kilisesi ve Katolik Alman Piskoposlar Konferansı’nın açıkladığı verilere göre, iki kilisenin bir yıllık toplam üye kaybı 660 bin. 2016 yılında bu sayı 530 bin olarak kaydedilmişti. Ancak yine de halkın yüzde 54'ü iki büyük kiliseden birine üye. Buna ek olarak Ortodoks kiliselerin ve serbest kiliselerin üyeleri bulunuyor.

Kiliselerin üye kaybının en önemli nedeni, demografik değişim. 2017'de Protestan Kilisesi'ne üye 350 bin kişi ve Katolik Kilisesi'ne üye 240 bin kişi hayatını kaybetti. Öte yandan kiliseden ayrılanların sayısında da bir artış gözlemleniyor. Protestan mezhebinin doğmasına vesile olan keşiş ve ilahiyat profesörü Martin Luther'in tezlerinin 500. yılı etkinliklerine sahne olan 2017'de Protestan Kilisesi'nden ayrılanların sayısı yaklaşık 200 bin oldu. 2016'da bu sayı 10 bin daha düşüktü. Almanya'daki Katolik Kilisesi'nden ayrılanlar da bir önceki yıla göre 6 bin artarak 168 bin oldu.