Almanya'da koalisyon görüşmeleri başladı

Parti liderleri görüşmeleri en kısa zamanda tamamlama arzusunda olduklarını dile getirdiler.Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) kongresinde koalisyon ön görüşmelerinin sonuçları onaylandıktan sonra sıra Hristiyan birlik (CDU/CSU) partileriyle koalisyon görüşmelerinin resmen başlatılmasına geldi. Partilerin heyetleri ilk görüşme için bugün Berlin'de bir araya geldi. Genel seçimlerin üzerinden dört ay geçmiş olmasına rağmen hükümetin kurulamadığı Almanya'nın hükümet krizine sürüklenmemesi için sosyal demokrat ve muhafazakâr kanatlar arasındaki görüşmelerin hızla tamamlanmasına çalışılacak.

Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel halkın istikrarlı hükümet bekleyişini boşa çıkarmamak için hızla yol almaları gerektiğini söyledi. CSU Genel başkanı Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz da koalisyon pazarlığının en kısa zamanda tamamlanmasını arzuladıklarını belirttiler.

Liderler iyimser

Başbakan Merkel ilk görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "geleceğin temellerinin şimdiden atılması ve Almanya'nın eğitim ve dijitalleşme alanlarındaki gerekli hamleleri geciktirmemesi" gerektiğini belirtti. Merkel "Almanya'nın yepyeni bir dinamizme ihtiyacı olduğunu" vurguladı. Merkel ön görüşmelerde koalisyon müzakereleri için "yapıcı bir çerçeve çizilebildiğini" sözlerine ekledi.