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Almanya'da koalisyon görüşmeleri başladı

26.01.2018 13:47 | Son Güncelleme 57 dakika önce

Almanya'da üçlü koalisyon görüşmeleri resmen başladı.

Parti liderleri görüşmeleri en kısa zamanda tamamlama arzusunda olduklarını dile getirdiler.Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) kongresinde koalisyon ön görüşmelerinin sonuçları onaylandıktan sonra sıra Hristiyan birlik (CDU/CSU) partileriyle koalisyon görüşmelerinin resmen başlatılmasına geldi. Partilerin heyetleri ilk görüşme için bugün Berlin'de bir araya geldi. Genel seçimlerin üzerinden dört ay geçmiş olmasına rağmen hükümetin kurulamadığı Almanya'nın hükümet krizine sürüklenmemesi için sosyal demokrat ve muhafazakâr kanatlar arasındaki görüşmelerin hızla tamamlanmasına çalışılacak.

Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel halkın istikrarlı hükümet bekleyişini boşa çıkarmamak için hızla yol almaları gerektiğini söyledi. CSU Genel başkanı Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz da koalisyon pazarlığının en kısa zamanda tamamlanmasını arzuladıklarını belirttiler.

Liderler iyimser

Başbakan Merkel ilk görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "geleceğin temellerinin şimdiden atılması ve Almanya'nın eğitim ve dijitalleşme alanlarındaki gerekli hamleleri geciktirmemesi" gerektiğini belirtti. Merkel "Almanya'nın yepyeni bir dinamizme ihtiyacı olduğunu" vurguladı. Merkel ön görüşmelerde koalisyon müzakereleri için "yapıcı bir çerçeve çizilebildiğini" sözlerine ekledi.

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) Genel Başkanı Schulz ise görüşmelere "Almanya Federal Cumhuriyeti'ni istikrarlı bir hükümete kavuşturma arzusuyla başladıklarını" söyledi.

"AB'nin Almanya'nın liderliğine ihtiyacı var"

Kurulacak yeni hükümetin Almanya'ya, en büyük ve en güçlü ülkesi olarak Avrupa Birliği'nde (AB) oynaması gereken rolü kazandırması gerektiğini belirten Schulz, AB'nin Çin ve ABD karşısında güçlü ve Avrupa yanlısı bir Almanya'ya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Schulz, "bunun ancak SPD'nin katılacağı bir hükümetle başarılabileceğini" söyledi. SPD Genel Başkanı Schulz AB reformlarının koalisyon görüşmelerinde önemli rol oynayacağını ve Birlik partileriyle yapacakları görüşmeleri en kısa zamanda tamamlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Sosyal Demokrat Parti'nin 21 Ocak'taki kongresinde ön görüşme sonuçları az farkla delegeler tarafından onaylanmış ancak parti yönetiminden mutabakat protokolünün sağlık, istihdam ve iltica politikalarıyla ilgili başlıklarında düzeltme yapılması talep edilmişti.

Partisinin büyük koalisyon hükümetini istediğini söyleyen Seehofer ise önümüzdeki haftalarda anlaşma sağlanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. Başbakan Merkel görüşmelerin süresi hakkında kesin tarih vermemekle birlikte "nispeten yakın bir zamanda" koalisyon görüşmelerini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

DW/Reuters,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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