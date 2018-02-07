Almanya'da Koalisyon Görüşmelerinde Anlaşma Sağlandı

Alman Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat SPD partileri arasında koalisyon sözleşmesi üzerinde anlaşmaya vardı. Almanya’da 24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerden sonra başlayan ve neredeyse 20 hafta süren hükümet arayışında varılan uzlaşmanın ardından, SPD sözleşmeyi parti tabanının onayına sunacak. Son 12 yılın 8'inde Birlik Partileri ile koalisyon içinde yer alan, ancak son seçimde sandıktan tarihinin en düşük oy oranıyla çıkan SPD’de tabanın bir bölümü CDU/CSU ile yeni bir hükümete karşı çıkıyor. Yaklaşık 460 bin SPD üyesinin çoğunluğu sözleşmeyi onaylarsa, ‘Büyük Koalisyon’ ya da Almanca ‘GroKo’ olarak da anılan yeni hükümet Paskalya Bayramı (26 Mart) öncesinde, yani 24 Eylül'de gerçekleşen seçimlerden altı ay sonra kurulmuş olacak.

Partilerin bakanlıkların dağılımı konusunda anlaştığı belirtilirken, SPD lideri Martin Schulz’un Dışişleri Bakanı olacağı öğrenildi. Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz, seçimden sonra ‘Merkel’in başbakan olduğu bir kabinede bakan olarak yer almam,’ şeklinde bir açıklama yapmıştı. Schulz’un bakan olması durumunda parti genel başkanlığını bırakacağı ileri sürüldü. Kaynaklara göre Schulz’un SPD liderliği koltuğuna parti Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles oturacak. SPD'nin Dışişleri'nin yanısıra, Maliye, Çalışma ve Sosyal İşler bakanlıklarını da üstleneceği açıklandı. Koalisyon hükümetinin en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik CSU'nun lideri Horst Seehofer ise İçişleri bakanı olacak. CSU'nun ayrıca Ulaştırma ve Kalkınma Yardımları bakanlıklarını da üstleneceği öğrenildi. Merkel’in CDU’su ise Savunma, Ekonomi, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarını üstlenecek.