HABER

Almanya’da koalisyon görüşmelerinde son dönemeç

03.02.2018 13:37 | Son Güncelleme

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında 26 Ocak’ta başlayan koalisyon görüşmelerinde son dönemeçe girildi.

24 Eylül’deki seçimler sonrasında halen yeni hükümetin kurulamadığı Almanya'da, büyük koalisyon olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin kurulması için bir haftadan uzun bir süredir süren görüşmeler bugün de devam edecek.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcilerinin bugün yapacağı toplantıda ikamet, kira hukuku ve iş hukuku konularının ele alınması bekleniyor. Bugünkü toplantıda ayrıca sağlık reformu konusunda üzerinde henüz anlaşılamayan noktalar da ele alınacak.

Cuma günkü oturumda ilk önce koalisyon görüşmelerinde görevli 91 temsilci, henüz uzlaşı sağlanamayan konular konusunda tavsiyelerini belirtti.

Ardından taraflar ailenin desteklenmesi, eğitim ve kira hukuku konularını ele aldı. Buna göre çocuk başına ailelere ödenen devlet yardımı aylık olarak 25 euro artırılırken, yüksek meblağlı tadilatlar nedeniyle kiracıların evlerinden çıkmaya zorlanmaları daha ağır koşullara bağlanacak.

Eğitim konusunda da partiler anayasayı değiştirerek federal hükümetin okullara maddi yardım yapabilmesinin önünü açmayı hedefliyor. Şu anda devlet yardımı sadece finansal olarak zor durumda olan belediyelere yapılabiliyor. Ayrıca tam gün süren okulların sayısının genişletilebilmesi için hükümet iki milyar euro ayırmayı planlıyor.

Mülteci sayısı konusunda "üst sınır” tartışması

Almanya'da Bayern eyaletinin CSU'lu İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Cuma akşamı yaptığı açıklamada Almanya'ya senelik mülteci kabul etme konusunda bir "üst sınır”da anlaştıklarını iddia etti. Herrmann, Almanya'nın senelik 180 bin ile 220 bin arasında mülteci kabul etmesinin ve 220 bin rakamının bir üst sınır olmasının SPD ve CDU tarafından sözlü olarak teyit edildiğini söyledi. Ancak SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, partisinin bir "üst sınır” kavramını kabul etmediğini ve insanların sığınma haklarının sınırlandırılamayacağını söyledi.

Şu ana kadar koalisyon görüşmelerinde geçici koruma statüsüne sahip sığınmacıların aile birleşimlerinin sağlanması gibi taraflar arasında uzun tartışmalar sonucunda alınan kararlarda uzlaşma sağlanmış olsa da henüz ortaklık sağlanamayan konular da bulunuyor.

Taraflar, koalisyon görüşmelerine başlarken müzakereleri 4 Şubat Pazar günü bitirmeyi hedeflediklerini açıklamışlardı. Ancak bu tarihi takip eden iki gün "tampon gün” olarak belirtilmişti ve görüşmelerde uzun süren müzakereler nedeniyle bu günlerin kullanılabileceği belirtiliyor.

Koalisyon görüşmeleri tamamlandıktan sonra SPD üyeleri koalisyon anlaşma taslağını oylayacak ve ancak üyeler onay verdikten sonra CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon hükümeti kurulabilecek. SPD üyelerinin taslağa onay vermesi halinde Almanya'da yeni hükümetin Nisan ayına kadar kurulabileceği tahmin ediliyor.

DW, dpa, rtr/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

Adnan Hoca maddesi

Adnan Hoca maddesi

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye: Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki?

Erdoğan'dan CHP'ye: Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın var ki?

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

İtalya'da korkunç saldırı! Çok sayıda yaralı var

İtalya'da korkunç saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kuzey Kutbu'nda hayata yeniden başlamak

Kuzey Kutbu'nda hayata yeniden başlamak

Yoksullaştığını söyleyenler çoğunlukta ama ekonomi politikalarından memnun olanların sayısı artıyor

Yoksullaştığını söyleyenler çoğunlukta ama ekonomi politikalarından memnun olanların sayısı artıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.