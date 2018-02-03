Almanya’da koalisyon görüşmelerinde son dönemeç

24 Eylül’deki seçimler sonrasında halen yeni hükümetin kurulamadığı Almanya'da, büyük koalisyon olarak adlandırılan koalisyon hükümetinin kurulması için bir haftadan uzun bir süredir süren görüşmeler bugün de devam edecek.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcilerinin bugün yapacağı toplantıda ikamet, kira hukuku ve iş hukuku konularının ele alınması bekleniyor. Bugünkü toplantıda ayrıca sağlık reformu konusunda üzerinde henüz anlaşılamayan noktalar da ele alınacak.

Cuma günkü oturumda ilk önce koalisyon görüşmelerinde görevli 91 temsilci, henüz uzlaşı sağlanamayan konular konusunda tavsiyelerini belirtti.

Ardından taraflar ailenin desteklenmesi, eğitim ve kira hukuku konularını ele aldı. Buna göre çocuk başına ailelere ödenen devlet yardımı aylık olarak 25 euro artırılırken, yüksek meblağlı tadilatlar nedeniyle kiracıların evlerinden çıkmaya zorlanmaları daha ağır koşullara bağlanacak.

Eğitim konusunda da partiler anayasayı değiştirerek federal hükümetin okullara maddi yardım yapabilmesinin önünü açmayı hedefliyor. Şu anda devlet yardımı sadece finansal olarak zor durumda olan belediyelere yapılabiliyor. Ayrıca tam gün süren okulların sayısının genişletilebilmesi için hükümet iki milyar euro ayırmayı planlıyor.