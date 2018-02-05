Almanya’da Koalisyon Görüşmelerinde Son Dönemeç

Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında yürütülen koalisyon müzakerelerinin bu gece sona ereceği ve yarın sabah parti liderlerinin kameralar önüne çıkarak koalisyon anlaşmasını tanıtacakları öğrenildi. Heyetler daha önce görüşmelere başlarken‚ “Büyük Koalisyon” olarak adlandırılan hükümeti kurmak için müzakerelerin en geç dün, yani 4 Şubat tarihinde sona ereceğini duyurmuştu. Ancak SPD’nin ısrarcı olduğu belirli süreli iş sözleşmeleri ve sağlık reformu konusunda uzlaşma olmadığı için görüşmelerin bugün de devam edilmesine karar verildi.

SPD, özel ve resmi sağlık sigortasında, doktorların hastalara aynı davranmasını olası kılan sistemin ve iş sözleşmelerinin nesnel bir sebep olmadan sınırlandırılmasının kaldırılmasını talep ediyor. Heyetlerden sızan haberlere göre, parti liderlerinin son tartışmalı konularda anlaşmaları ve 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden beri yaşanan siyasi kilitlenmeyi çözmeleri bekleniyor. Müzakerelerin sona ermesinin ardından, CDU lideri Angela Merkel, CSU lideri Horst Seehofer ve SPD lideri Martin Schulz ortak bir açıklama yapacak. Ardından liderlerin mecliste parti gruplarında imzalamayı hedefledikleri koalisyon anlaşmasının ayrıntılarını açıklamaları bekleniyor.