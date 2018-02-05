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Almanya’da Koalisyon Görüşmelerinde Son Dönemeç

05.02.2018 18:04 | Son Güncelleme

Hıristiyan Demokratlar’la Sosyal Demokratlar arasında yürütülen koalisyon müzakerelerinin bu gece sona ermesi ve Salı sabahı parti liderlerinin koalisyon anlaşmasını duyurması bekleniyor

Almanya’da Koalisyon Görüşmelerinde Son Dönemeç

Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında yürütülen koalisyon müzakerelerinin bu gece sona ereceği ve yarın sabah parti liderlerinin kameralar önüne çıkarak koalisyon anlaşmasını tanıtacakları öğrenildi. Heyetler daha önce görüşmelere başlarken‚ “Büyük Koalisyon” olarak adlandırılan hükümeti kurmak için müzakerelerin en geç dün, yani 4 Şubat tarihinde sona ereceğini duyurmuştu. Ancak SPD’nin ısrarcı olduğu belirli süreli iş sözleşmeleri ve sağlık reformu konusunda uzlaşma olmadığı için görüşmelerin bugün de devam edilmesine karar verildi.

SPD, özel ve resmi sağlık sigortasında, doktorların hastalara aynı davranmasını olası kılan sistemin ve iş sözleşmelerinin nesnel bir sebep olmadan sınırlandırılmasının kaldırılmasını talep ediyor. Heyetlerden sızan haberlere göre, parti liderlerinin son tartışmalı konularda anlaşmaları ve 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden beri yaşanan siyasi kilitlenmeyi çözmeleri bekleniyor. Müzakerelerin sona ermesinin ardından, CDU lideri Angela Merkel, CSU lideri Horst Seehofer ve SPD lideri Martin Schulz ortak bir açıklama yapacak. Ardından liderlerin mecliste parti gruplarında imzalamayı hedefledikleri koalisyon anlaşmasının ayrıntılarını açıklamaları bekleniyor.

Sızan başka bir habere göre, SPD Genel Başkanı Martin Schulz olası yeni hükümette dışişleri bakanlığı koltuğunu istiyor. Şu anda bu görevi sürdüren Sigmar Gabriel’in ise maliye bakanlığını üstlenebileceği tahmin ediliyor. Seçimden önce, “Merkel hükümetinin kabinesinde kesinlikle yer almam” diye defalarca açıklamada bulunan Schulz’un, konuyla ilgili haberleri yalanlamak yerine, “Personel konusu ancak koalisyon görüşmeleri tamamlanıp, uzlaşmaya vardıktan ve SPD üyeleri kararlarını verdikten sonra gündeme gelecek” diye açıklamada bulunması SPD liderinin bakanlığa soğuk bakmadığı şeklinde yorumlara neden oldu.

Öte yandan müzakerelerin tamamlanması koalisyonun kurulmasının kesinleşmesi anlamına gelmiyor. Bunun nedeni SPD üyelerinin koalisyon anlaşma taslağını oylayacak olması. SPD'nin 443 bin üyesin çoğunluğunun onay vermesi durumunda yeni hükümet kurulabilecek. Aksi takdirde azınlık hükümeti veya erken seçim gündeme gelecek. Oy verme işleminin en az iki hafta alacağı tahmin ediliyor. SPD tabanının Birlik Partileri ile yeni bir koalisyona sıcak bakmadığı biliniyor. Üyelerin, SPD’nin Merkel ile bir daha “Büyük koalisyona” girmesi durumunda, son seçimde uğradıkları oy kaybının ileride daha da büyümesinden çekindikleri tahmin ediliyor.

SPD, 2005-2009 ve 2013-2017 yılları arasında CDU/CSU ile oluşturdukları “Büyük koalisyon” hükümetinde yine küçük ortak olarak yer aldı ve oy oranı bu dönemde yüzde 30’dan yüzde 20’ye geriledi.
Yapılan son anketlere göre, Sosyal Demokrat Parti’nin oyları koalisyon görüşmeleri sırasında yüzde 18'e gerileyerek tarihindeki en kötü orana düştü. Birlik Partileri’nin yüzde 33, aşırı sağcı ve ırkçı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yüzde 14, Yeşiller ile Sol Parti’nin yüzde 11 ve Hür Demokrat Parti’nin yüzde 10 oranında oya sahip olduğu kaydedildi.

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