Almanya'da Koalisyon İçin Son Adım

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin üzerinden yaklaşık beş ay geçtikten sonra, yeni hükümet için sona yaklaşıldı. Birlik Partileri (CDU/CSU) ile sosyal demokrat SPD’nin iki hafta önce ‘Büyük koalisyon’ kurma konusunda prensipte anlaşmalarından sonra, şimdi gözler SPD’nin üyelerine çevrildi.

SPD yönetimi, koalisyon ortağı olup olmama konusundaki nihai kararı parti üyelerinin vereceğini ve 6 Şubat’ta mesai saatinin bitimine kadar partiye üye olanların koalisyon sözleşmesinin oylamasına katılabileceğini açıklamıştı. Yaklaşık 463 bin dolayındaki parti üyesinin görüşünü bildireceği ve bugün başlayan oylama 2 Mart'a kadar sürecek.

SPD’nin koalisyon görüşmelerinde tavizler verdiğini belirten ve koalisyon ortaklığına karşı çıkan kesimler son haftalarda partiye üye kampanyası başlatarak anlaşmanın reddedilmesi için çağrıda bulunmuştu. Martin Schluz’ün istifası ile boşalan parti genel başkanlığı adayı Andrea Nahles, koalisyon anlaşmasının açık farkla kabul edilmesini beklediklerini, koalisyonun reddedilmesinin ise ‘kaos’a yol açacağını söyledi.