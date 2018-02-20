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Almanya'da Koalisyon İçin Son Adım

20.02.2018 14:57 | Son Güncelleme

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin üzerinden yaklaşık beş ay geçtikten sonra, yeni hükümet için sona yaklaşıldı. Birlik Partileri (CDU/CSU) ile sosyal demokrat SPD’nin iki hafta önce ‘Büyük koalisyon’ kurma konusunda prensipte anlaşmalarından sonra, şimdi gözler SPD’nin üyelerine çevrildi

Almanya'da Koalisyon İçin Son Adım

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerin üzerinden yaklaşık beş ay geçtikten sonra, yeni hükümet için sona yaklaşıldı. Birlik Partileri (CDU/CSU) ile sosyal demokrat SPD’nin iki hafta önce ‘Büyük koalisyon’ kurma konusunda prensipte anlaşmalarından sonra, şimdi gözler SPD’nin üyelerine çevrildi.

SPD yönetimi, koalisyon ortağı olup olmama konusundaki nihai kararı parti üyelerinin vereceğini ve 6 Şubat’ta mesai saatinin bitimine kadar partiye üye olanların koalisyon sözleşmesinin oylamasına katılabileceğini açıklamıştı. Yaklaşık 463 bin dolayındaki parti üyesinin görüşünü bildireceği ve bugün başlayan oylama 2 Mart'a kadar sürecek.

SPD’nin koalisyon görüşmelerinde tavizler verdiğini belirten ve koalisyon ortaklığına karşı çıkan kesimler son haftalarda partiye üye kampanyası başlatarak anlaşmanın reddedilmesi için çağrıda bulunmuştu. Martin Schluz’ün istifası ile boşalan parti genel başkanlığı adayı Andrea Nahles, koalisyon anlaşmasının açık farkla kabul edilmesini beklediklerini, koalisyonun reddedilmesinin ise ‘kaos’a yol açacağını söyledi.

Oylamada çoğunluk evet derse 2013’teki genel seçimlerden sonra da ‘Büyük koalisyon’ hükümeti kuran CDU/CSU ve SPD, Angela Merkel’in başbakanlığında önümüzdeki dört yıl daha ülkeyi yönetecek.

Berlin’de yapılan yorumlarda, SPD’li üyelerin az farkla koalisyona evet diyecekleri tahmin edilirken, partinini içinde bulunduğu kriz sonucunda önümüzdeki dört yıl içinde daha fazla güç kaybedeceği vurgulanıyor. Gerhard Schröder’in başbakanlık koltuğuna oturduğu 1998’te toplam oyu 20 milyon olan ve yüzde 34 oranında destek bulan SPD’nin oyu son seçimlerde 9,5 milyona kadar gerileyerek, yüzde 20,5’la parti tarihinin en düşük oranına inmişti.

Yapılan kamuoyu araştırmaları, SPD hakkındaki tahminlerin doğru çıkabileceğini gösterir nitelikte. Nitekim açıklanan son bir ankete göre, Sosyal demokratlar, ırkçı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif AfD’nin gerisinde kaldı. Ankette, SPD‘ye olan desteğin yüzde 15.5’e gerilediği görülürken, Almanya için Alternatif partisine olan destek yüzde 16’ya yükseldi. Son seçimlerde birinci sırada olan, Hristiyan Birlik partilerine(CDU/CSU) olan destek yüzde 34 oranlarında tespit edildi. Dördüncü sırada yüzde 13 ile Yeşiller Partisi olurken, Sol Parti ise yüzde 11 oranında kaldı. Birlik Partileri ile SPD’nin hükümet kurması durumunda, AfD Federal Meclis’te ana muhalefet rolünü üstlenecek.

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