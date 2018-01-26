Almanya'da koalisyon için son tarih 4 Şubat

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti arasında dün başlayan koalisyon görüşmelerinin 4 Şubat'ta sona ermesinin planlandığı bildirildi.

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) parlamento ile meclis grubu arasındaki ilişkilerin koordinasyonundan sorumlu üyesi Michael Grosse-Brömer, cuma günü Berlin'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Grosse-Brömer, görüşülecek farklı konularda uzmanlaşan toplam 18 çalışma grubunun 2 Şubat'a kadar belirli sonuçlar elde etmesini beklediklerini kaydetti. Bunun ardından da, 3 ve 4 Şubat'ta düzenlenecek geniş çaplı görüşmede, tarafların bu sonuçları nihai olarak değerlendirmeye alacağı bildirildi.

Tarafların görüşmeleri olumlu bir şekilde sonuçlandırma noktasında "açık bir niyetleri" olduğunu belirten Grosse-Brömer, bu 2 Şubat'a kadar başarılamadığı takdirde, son iki günün bu amaca hizmet edeceğini söyledi.

Görüşmeler henüz başlamadan önce CDU lideri Angela Merkel, CSU (Hristiyan Sosyal Birlik) lideri Horst Seehofer ve SPD lideri Martin Schulz, "hızlı ancak dikkatli bir şekilde müzakere edeceklerinin" altını çizmişlerdi.

Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıktığı takdirde aşılması gereken bir adım daha bulunuyor. SPD, bu takdirde koalisyon anlaşmasını parti üyeleri arasında oylamaya sunacak ve hükümet kurulması için yüzde 50'den fazla SPD'linin onayının alınması gerekecek. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, yeni hükümet Nisan'a kadar, yani 24 Eylül'de gerçekleşen seçimlerden tam 6 buçuk ay sonra kurulmuş olacak.

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