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Almanya'da koalisyon krizine çare arayışı

01.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

Koalisyon ortaklarından Merkel'in partisi ile İçişleri Bakanı Seehofer'in partisinin iltica politikasında yaşadığı krize çözüm aranıyor.

Almanya'da koalisyon krizine çare arayışı

Henüz uzlaşma sinyali gelmezken, güven oylaması ihtimalinin ucu açık bırakıldı.Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasındaki mülteci politikaları krizinde sona yaklaşılıyor. Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, birlikte çalışmaya devam etme mesajı verirken, Meclis'teki olası bir güven oylamasına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı. Krizin diğer tarafı olan İçişleri Bakanı ve CSU lideri Horst Seehofer ise Temmuz ayı başına kadar süre tanıdığı Merkel'in önerisini kabul etmedi.

Alman kamu televizyonu ZDF'in "Berlin direkt” programının geleneksel yaz röportajına konuk olan Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi ve koalisyon ortağı CSU ile mülteci politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle süren krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Angela Merkel, Pazar akşamı yayınlanacak röportajda, "CDU ve CSU’nun birlikte çalışmaya devam etmesini istiyorum” diye konuştu. Merkel aynı zamanda CSU lideri ve İçişleri Bakanı Hosrt Seehofer'in Almanya'nın sığınmacıları sınırdan geri çevirme önerisine karşı olduğunu tekrarlayarak, AB'nin bu konuda ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Temel anlaşmazlık konusu

İki parti arasında mülteci kabulüne yönelik henüz aşılamayan görüş ayrılıkları bulunuyor. CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer, bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyor. Merkel ise konuya AB düzeyinde çözüm bulunmasında ısrar ediyor.

Merkel röportajda, CSU'nun Bavyera eyaleti sınırında sığınmacıları geri çevirme talebine itiraz ederek, AB'nin ortak hareket etmesini istediğini belirterek, "Avrupa'nın bir arada durmasından yanayım" diye konuştu. Merkel dış sınırlara yönelik tek taraflı ulusal kararlar yerine AB içinde ortak kararlar alınması gerektiğini belirterek aksi yönde bir tutumun Schengen Bölgesi'ne zarar vereceğini ifade etti.

Brüksel'deki görüşmeler

Merkel ve Seehofer iki kardeş parti arasındaki krizi çözmek üzere Cumartesi akşamı da bir araya gelmişti. Uzlaşma çıkmayan görüşmeye dair Merkel röportajda ayrıntı vermezken, "Brüksel'deki AB zirvesinde mülteci krizine yönelik sağlanan uzlaşmanın iki parti arasındaki krizi yatırştırabileceğini düşünüyorum” demekle yetindi.

Almanya Başbakanı bu kapsamnmda geçen Perşembe ve Cuma günü Brüksel'deki AB zirvesinde üye devletlerle Almanya'ya daha az sığınmacı gelmesi konusunda görüşmeler yaptı. Merkel, bu görüşmelerde uzlaşma sağlandığını ifade ederken, Macaristan, Polonya ve Çekya'dan hafta sonu yapılan açıklamalarda bu yönde bir uzlaşma sağlanmadığı belirtildi.

Merkel ZDF röportajında AB'nin sertleştirilen mülteci politikalarını da savunarak, AB'nin köprüleri kaldırmadığını aksine insan tacirlerini engellemenin yollarını nasıl bulabileceklerini kendilerini sorduklarını ifade etti.

Merkel, sığınmacıların AB içinde iltica başvurusu yapacakları ülkeleri kendilerinin belirlemesine karşı çıkan Seehofer'e bu konuda katıldığını da belirtirken, bunu önlemenin yolunun ise sığınmacıları Almanya sınırından geri çevirmek olmadığını yineledi. Merkel, AB zirvesinde görüşmeler sonrasında Almanya'ya gelecek sığınmacı sayısının azaltılabileceğini belirtirken, bunun CSU'nun talebini de karşıladığını ifade etti.

CSU lideri Seehofer ısrarcı

İçişleri Bakanı ve CSU lideri Seehofer'in bugün partisinin yönetim kurulu toplantısında konuyu görüşerek, bir karar alması bekleniyor.

Alman haber ajansı dpa, CSU çevrelerine dayandırdığı haberde Seehofer'in, Merkel'in başka bir AB ülkesinde kayıtlı sığınmacının Almanya'daki ilk kabul merkezlerinde tutulmaları önerisine karşı çıktığını bildirdi. Seehofer'in öğle saatlerinde Münih'teki toplantıda sığınmacıların sınırdan geri çevrilmesi konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

Yine dpa'nın CSU çevrelerine dayandırdığı habere göre, İçişleri Bakanı ve CSU lideri Seehofer, Merkel ile Cumartesi günü yaptığı görüşmeyi, "sonuçsuz kalan bir görüşme " olarak değerlendiriyor. CSU lideri aynı zamanda Merkel'in AB zirvesindeki görüşmelerinin de, partisinin sınırdan geri çevirme talebiyle aynı etkiyi sağlayamayacağını söylediği belirtildi.

Seehofer, hükümetin bir karar almaması durumunda, Bavyera eyaletinin kendi sınır güvenlik önlemleriyle sığınmacıları geri çevireceğini belirtmişti. Bu kapsamda CSU, Merkel'in partisine Temmuz ayı başına kadar süre tanımıştı.

DW/dpa, Reuters/AFP, GA/GY
© Deutsche Welle Türkçe

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