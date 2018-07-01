Almanya'da koalisyon krizine çare arayışı

Henüz uzlaşma sinyali gelmezken, güven oylaması ihtimalinin ucu açık bırakıldı.Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasındaki mülteci politikaları krizinde sona yaklaşılıyor. Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, birlikte çalışmaya devam etme mesajı verirken, Meclis'teki olası bir güven oylamasına ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı. Krizin diğer tarafı olan İçişleri Bakanı ve CSU lideri Horst Seehofer ise Temmuz ayı başına kadar süre tanıdığı Merkel'in önerisini kabul etmedi. Alman kamu televizyonu ZDF'in "Berlin direkt” programının geleneksel yaz röportajına konuk olan Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi ve koalisyon ortağı CSU ile mülteci politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle süren krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Angela Merkel, Pazar akşamı yayınlanacak röportajda, "CDU ve CSU’nun birlikte çalışmaya devam etmesini istiyorum” diye konuştu. Merkel aynı zamanda CSU lideri ve İçişleri Bakanı Hosrt Seehofer'in Almanya'nın sığınmacıları sınırdan geri çevirme önerisine karşı olduğunu tekrarlayarak, AB'nin bu konuda ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Temel anlaşmazlık konusu İki parti arasında mülteci kabulüne yönelik henüz aşılamayan görüş ayrılıkları bulunuyor. CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer, bir Avrupa Birliği ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyor. Merkel ise konuya AB düzeyinde çözüm bulunmasında ısrar ediyor. Merkel röportajda, CSU'nun Bavyera eyaleti sınırında sığınmacıları geri çevirme talebine itiraz ederek, AB'nin ortak hareket etmesini istediğini belirterek, "Avrupa'nın bir arada durmasından yanayım" diye konuştu. Merkel dış sınırlara yönelik tek taraflı ulusal kararlar yerine AB içinde ortak kararlar alınması gerektiğini belirterek aksi yönde bir tutumun Schengen Bölgesi'ne zarar vereceğini ifade etti. Brüksel'deki görüşmeler Merkel ve Seehofer iki kardeş parti arasındaki krizi çözmek üzere Cumartesi akşamı da bir araya gelmişti. Uzlaşma çıkmayan görüşmeye dair Merkel röportajda ayrıntı vermezken, "Brüksel'deki AB zirvesinde mülteci krizine yönelik sağlanan uzlaşmanın iki parti arasındaki krizi yatırştırabileceğini düşünüyorum” demekle yetindi.

Almanya Başbakanı bu kapsamnmda geçen Perşembe ve Cuma günü Brüksel'deki AB zirvesinde üye devletlerle Almanya'ya daha az sığınmacı gelmesi konusunda görüşmeler yaptı. Merkel, bu görüşmelerde uzlaşma sağlandığını ifade ederken, Macaristan, Polonya ve Çekya'dan hafta sonu yapılan açıklamalarda bu yönde bir uzlaşma sağlanmadığı belirtildi. Merkel ZDF röportajında AB'nin sertleştirilen mülteci politikalarını da savunarak, AB'nin köprüleri kaldırmadığını aksine insan tacirlerini engellemenin yollarını nasıl bulabileceklerini kendilerini sorduklarını ifade etti. Merkel, sığınmacıların AB içinde iltica başvurusu yapacakları ülkeleri kendilerinin belirlemesine karşı çıkan Seehofer'e bu konuda katıldığını da belirtirken, bunu önlemenin yolunun ise sığınmacıları Almanya sınırından geri çevirmek olmadığını yineledi. Merkel, AB zirvesinde görüşmeler sonrasında Almanya'ya gelecek sığınmacı sayısının azaltılabileceğini belirtirken, bunun CSU'nun talebini de karşıladığını ifade etti. CSU lideri Seehofer ısrarcı