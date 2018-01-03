Almanya'da koalisyon ön görüşmeleri pazar günü başlıyor

Son Güncelleme 2 saat önce 03.01.2018 22:36 |2 saat önce

Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin liderleri ve meclis grup başkanlarının yaptığı toplantıda koalisyon ön görüşmelerinde izlenecek süreç ve ele alınacak konularda uzlaşıldı.

Almanya'da 24 Eylül 2017'de yapılan seçimler sonrasında hükümet kurma çalışmaları sürüyor. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) liderleri bugün Berlin'de ön koalisyon görüşmelerine hazırlık amacıyla bir araya geldi. Görüşmeye Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer, SPD Genel Başkanı Martin Schulz ve partilerin meclis grup başkanları ve partilerin önde gelen isimleri katıldı. Yaklaşık altı saat süren toplantı sonrasında partilerden yapılan ortak açıklamada, ön görüşmelerde izlenecek süreç konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Buna göre, 7 Ocak Pazar günü koalisyon ön görüşmelerine başlanacak. 12 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek ön görüşmelerden çıkacak sonucun parti yönetimleri ve meclis gruplarına sunulması öngörülüyor. Görüşmelerde, maliye, ekonomi, dijitalleşme, enerji, çevre, tarım, eğitim, istihdam, aile, emeklilik ve sağlık sistemi, göç ve uyum, belediyeler ve dış politika gibi konular toplam 15 başlık altında ele alınacak.

CDU, CSU ve SPD'nin ortak açıklamasında, "Güven ortamı oluştu, müzakarelere iyimser bir şekilde başlıyoruz" ifadesi kullanıldı. CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de, "Birlikte bir hükümet kurmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. CSU lideri Seehofer de, hedefin nisan ayının başındaki Paskalya yortusuna kadar hükümet kurulması olduğunu ifade etti. CSU mülteci politikasını sertleştirmek istiyor Ancak Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratlar arasında görüş ayrılığı yaratan konular bulunuyor. Özellikle CSU'nun mültecilere yönelik siyaseti sertleşmek istemesine SPD tepki gösteriyor. CSU Meclis Grubu'nun Perşembe günü Seeon Manastırı'nda yapacağı çalışma toplantısında ele alınması beklenen öneride, sığınmacılara verilen sosyal yardımların kısıtlanması öngörülüyor. Başvuruda bulunanlara, kimlikleri kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edildikten sonra mülteci veya koruma statüsünün tanınması isteniyor. Bunun yanı sıra genç mültecilerinin yaşlarının tespit edilmesi de sunulması beklenen öneriler arasında bulunuyor.