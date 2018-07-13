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Almanya’da kurt katilinin bulunması için 10 bin euro ödül

13.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

Silahla vurularak öldürülen bir kurt, karnına beton ağırlık bağlanıp göle atıldı.

Kurt öldürmenin suç olduğu Almanya'da, hayvan koruma örgütleri, katilin bulunabilmesi için 10 bin euro ödül verileceğini duyurdu.Alman Kurtları Koruma Derneği, Saksonya eyaletinde bir kurt katilinin yakalanmasını sağlamak için 10 bin euro ödül verileceğini açıkladı. Almanya'nın Bautzen kenti yakınlarındaki bir gölde 10 Haziran'da ölü bir kurt bulunmuştu. Berlin'deki bir doğal hayatı koruma enstitüsünde yapılan inceleme sonucunda, 1 yaşındaki dişi kurdun göğsünden vurularak öldürüldüğü, ardından bir iple karnına beton ağırlık bağlanarak göle atıldığı belirlenmişti.

"Canavar olan kurt değil, insan”

Kurtları Koruma Derneği Başkanı Brigitte Sommer, yaptığı açıklamada, "Bu olay, canavar olanın kurt değil, insan olduğunu bir kez daha kanıtladı” ifadesini kullandı. Sommer, konan para ödülünün ise "herhangi bir bilgiye sahip bir kişinin dilini çözeceğini” umduklarını söyledi.

Kurtlar hem Avrupa Birliği hem de Alman yasaları tarafından koruma altında bulunuyor ve öldürülmeleri suç teşkil ediyor. Bautzen yerel yönetimi, kurdun öldürülmesinin bir suç olduğunu açıklarken, Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi de soruşturma başlattı.

Almanya'da toplam 370 kurt yaşıyor

Alman yasalarına göre, yabani bir kurdu öldüren kişi binlerce euro para cezasına, hatta belli durumlarda beş yıla varan hapis cezalarına çarptırılabiliyor. Yaklaşık 150 sene boyunca Alman topraklarında görülmeyen kurtlar, 2000 yılından itibaren tekrar Almanya'da yaşamaya başladı. Federal makamların elindeki verilere göre, ülkede 60 sürü, 16 çift ve iki de tek başına kurt yaşıyor. 2017 verilerine göre, Almanya'daki toplam kurt sayısının 370 olduğu tahmin ediliyor. Ülkede soyları tükenme tehlikesi bulunan hayvanlar listesinde bulunan kurtlara yönelik bir dizi koruma önlemleri var. Ancak tüm koruma önlemlerine rağmen 2009'dan bu yana 26 kurdun yasa dışı bir şekilde öldürüldüğü bildiriliyor. İstisnai durumlarda ise eyalet çevre bakanlıkları bölgelerindeki kurtların belli sayıda öldürülmesine izin verebiliyor.

DW,dpa/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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