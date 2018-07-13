Almanya’da kurt katilinin bulunması için 10 bin euro ödül

Kurt öldürmenin suç olduğu Almanya'da, hayvan koruma örgütleri, katilin bulunabilmesi için 10 bin euro ödül verileceğini duyurdu.Alman Kurtları Koruma Derneği, Saksonya eyaletinde bir kurt katilinin yakalanmasını sağlamak için 10 bin euro ödül verileceğini açıkladı. Almanya'nın Bautzen kenti yakınlarındaki bir gölde 10 Haziran'da ölü bir kurt bulunmuştu. Berlin'deki bir doğal hayatı koruma enstitüsünde yapılan inceleme sonucunda, 1 yaşındaki dişi kurdun göğsünden vurularak öldürüldüğü, ardından bir iple karnına beton ağırlık bağlanarak göle atıldığı belirlenmişti.

"Canavar olan kurt değil, insan”

Kurtları Koruma Derneği Başkanı Brigitte Sommer, yaptığı açıklamada, "Bu olay, canavar olanın kurt değil, insan olduğunu bir kez daha kanıtladı” ifadesini kullandı. Sommer, konan para ödülünün ise "herhangi bir bilgiye sahip bir kişinin dilini çözeceğini” umduklarını söyledi.

Kurtlar hem Avrupa Birliği hem de Alman yasaları tarafından koruma altında bulunuyor ve öldürülmeleri suç teşkil ediyor. Bautzen yerel yönetimi, kurdun öldürülmesinin bir suç olduğunu açıklarken, Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi de soruşturma başlattı.