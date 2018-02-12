Almanya’da Merkel’e Koalisyon Eleştirileri Sürüyor

Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında ‘Büyük koalisyon‘ için anlaşmaya varılmasıyla başlayan siyasi kaos sürüyor. SPD lideri Martin Schulz’ün genel başkanlık ve hedeflediği dışişleri bakanlığı koltuklarından vazgeçmek zorunda kalmasından sonra, Başbakan Angela Merkel, ‘Büyük koalisyon‘ hükümetinin kurulması durumunda önümüzdeki dört yıl boyunca hükümetin başında kalmak istediğini söyleyerek, istifa etmesi gerektiği yönünde başlayan tartışmalara nokta koydu. CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeleri geçen hafta sonlandırarak hazırladıkları koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Merkel 16 yıl boyunca başbakan olabilir

Merkel hükümetin seçilmesi durumunda 2021 sonbaharına kadar başbakan olarak kalacak ve 16 yıl görev yapmış olacak. Sosyal demokratlarla koalisyonu, gelen tüm eleştirilere rağmen sürdürmek istediğini ifade eden Merkel, Almanya’ya hizmet etmeye devamı hedeflediğini, istikrarı sağlamak için CDU Genel Başkanı olarak da görevde kalacağını söyledi. 18 yıldır CDU lideri olan Merkel, partisinin muhafazakar kanadından gelen, "yeniden Başbakan olma uğruna ne pahasına olursa olsun diyerek SPD ile anlaştı" eleştirilerine, "seçmene CDU’yu hükümete getirme sözü verdim. Sözlerini tutan birisiyim" şeklinde yanıt verdi. Alman televizyon kanalı ZDF’e konuşa Merkel koalisyon müzakerelerinde maliye, çalışma ve dışişleri gibi en önemli bakanlıkları SPD’ye kaptırmakla eleştiriliyor. Merkel Maliye Bakanlığı’nın sosyal demokratlara verilmesini ‘üzücü’ olarak tanımlandı ve “Biz CDU olarak kesinlikle bir bedel ödedik. Maliye Bakanı konusu acı verici bir durum” dedi.