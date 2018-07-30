Almanya’da ‘MeTwo’ Fırtınası

Kadınların, uğradıkları cinsel tacizi sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştıkları MeToo hareketinden sonra MeTwo kampanyası yayılmaya başladı. Almanya’da ikinci ve üçüncü nesil göçmenler twitter üzerinden başlattıkları MeTwo hashtag’li kampanyada karşı karşıya kaldıkları ırkçı tutumu gözler önüne seriyorlar. Kampanyada paylaşımda bulunanlar bir Alman olarak kabul görmek için ne kadar zorluk çektiklerini dile getiriyorlar.
MeTwo hashtag’ı, 24 yaşındaki Türk kökenli gazeteci Ali Can tarafından başlatıldı. Can, Mesut Özil’in Alman Milli Takımı’nı bırakmasının ardından bu girişimi başlattı.
Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğrafın ardından yapılan tartışmalar üzerine ırkçılık yapıldığı suçlamasıyla Alman Milli Takımı’nı bırakmıştı.
Can’ın MeTwo hashtag’ini kullanmasının nedeni Almanya’daki etnik azınlıkların kendilerini iki kültüre ait hissetmeleri: Alman kültürü ve ailelerinin geldiği ülkelerin kültürü... Pazartesi günü itibarıyla 60 binden fazla tweet ayrımcılıkla ilgili paylaşımda bulundu.
Almanya’da 4 milyondan fazla Türk kökenli yaşıyor.
Tartışma aynı zamanda son dönemde Almanya’ya giden çoğu Müslüman 1 milyondan fazla sığınmacıyla ilgili endişeleri yansıtıyor. Sığınmacıların gelmesiyle aşırı sağcı AfD partisi Alman Parlamentosu’na girebilmişti.
82 milyon nüfuslu Almanya’nın yüzde 20’sinin kökeni başka ülkelere dayanıyor.
Gazeteci Can’a göre Alman olmanın ne olduğunu yeniden tanımlamak gerekiyor.
Can, göçmenler ne kadar topluma entegre olmak isterlerse istesinler bunu kendi başlarına yapamayacağını ve herkesin yardıma ihtiyacı olduğunu kaydediyor.
MeTwo tweetlerinin çoğunda deri rengi ve başörtüsü ayrımcılığından şikayet ediliyor. Bazıları üçüncü nesli bile Alman olarak görmüyor.
Türk kökenli Alman yazar Hatice Akyun, “2018’de ırkçılıkla ilgili tartışmanın iyi yanı göçmenlerin de sonunda tartışmaya katılması. Anne babalarımız birşey anlamıyor gibi göründüler ve utanç içinde konuyu görmemezlikten geldiler” diyor.
Twitter’da göçmenlik karşıtı yorumlar gecikmedi bazı göçmenler de MyGermanDream hashtag’iyle Almanya’daki olumlu tecrübelerini de paylaştı.
Tartışmalara twitter aracılığıyla Dışişleri Bakanı Heiko Mass da katıldı. Mass, “Irkçılığın sosyal olarak kabul edilebilir olduğu yönünde bir izlenim varsa bu, Almanya’ya zarar veren bir görüntü. Göçmenlik kökenleri olanların korkmuş hissetmelerine izin veremeyiz. Birlikte, çoğulculuk ve hoşgörü için ayağa kalkmalıyız” dedi.
CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama
CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz
İngiliz bakandan Çin'de inanılmaz gaf! Kavgada söylenmez
Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu
İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum