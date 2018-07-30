Almanya’da ‘MeTwo’ Fırtınası

Can’ın MeTwo hashtag’ini kullanmasının nedeni Almanya’daki etnik azınlıkların kendilerini iki kültüre ait hissetmeleri: Alman kültürü ve ailelerinin geldiği ülkelerin kültürü... Pazartesi günü itibarıyla 60 binden fazla tweet ayrımcılıkla ilgili paylaşımda bulundu.

MeTwo hashtag’ı, 24 yaşındaki Türk kökenli gazeteci Ali Can tarafından başlatıldı. Can, Mesut Özil’in Alman Milli Takımı’nı bırakmasının ardından bu girişimi başlattı.

Kadınların, uğradıkları cinsel tacizi sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştıkları MeToo hareketinden sonra MeTwo kampanyası yayılmaya başladı. Almanya’da ikinci ve üçüncü nesil göçmenler twitter üzerinden başlattıkları MeTwo hashtag’li kampanyada karşı karşıya kaldıkları ırkçı tutumu gözler önüne seriyorlar. Kampanyada paylaşımda bulunanlar bir Alman olarak kabul görmek için ne kadar zorluk çektiklerini dile getiriyorlar.

Almanya’da 4 milyondan fazla Türk kökenli yaşıyor.

Tartışma aynı zamanda son dönemde Almanya’ya giden çoğu Müslüman 1 milyondan fazla sığınmacıyla ilgili endişeleri yansıtıyor. Sığınmacıların gelmesiyle aşırı sağcı AfD partisi Alman Parlamentosu’na girebilmişti.

82 milyon nüfuslu Almanya’nın yüzde 20’sinin kökeni başka ülkelere dayanıyor.

Gazeteci Can’a göre Alman olmanın ne olduğunu yeniden tanımlamak gerekiyor.

Can, göçmenler ne kadar topluma entegre olmak isterlerse istesinler bunu kendi başlarına yapamayacağını ve herkesin yardıma ihtiyacı olduğunu kaydediyor.

MeTwo tweetlerinin çoğunda deri rengi ve başörtüsü ayrımcılığından şikayet ediliyor. Bazıları üçüncü nesli bile Alman olarak görmüyor.

Türk kökenli Alman yazar Hatice Akyun, “2018’de ırkçılıkla ilgili tartışmanın iyi yanı göçmenlerin de sonunda tartışmaya katılması. Anne babalarımız birşey anlamıyor gibi göründüler ve utanç içinde konuyu görmemezlikten geldiler” diyor.

Twitter’da göçmenlik karşıtı yorumlar gecikmedi bazı göçmenler de MyGermanDream hashtag’iyle Almanya’daki olumlu tecrübelerini de paylaştı.

Tartışmalara twitter aracılığıyla Dışişleri Bakanı Heiko Mass da katıldı. Mass, “Irkçılığın sosyal olarak kabul edilebilir olduğu yönünde bir izlenim varsa bu, Almanya’ya zarar veren bir görüntü. Göçmenlik kökenleri olanların korkmuş hissetmelerine izin veremeyiz. Birlikte, çoğulculuk ve hoşgörü için ayağa kalkmalıyız” dedi.

