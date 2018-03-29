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Almanya'da mülteci iade merkezi kuruluyor

29.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

Almanya'nın ilk mülteci iade merkezi sonbaharda hizmete girecek.

Almanya'da mülteci iade merkezi kuruluyor

İçişleri Bakanı Seehofer iltica işlemlerinin hızlandırılıp, başvurusu kabul edilmeyenlerin daha çabuk sınır dışı edileceklerini duyurmuştu.Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan bir habere göre Almanya'nın ilk mültecileri geri gönderme merkezi sonbahardan önce hizmete girecek.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer gazeteye yaptığı açıklamada 'Federal Polis Teşkilatı'nın sorumluluğundaki iade merkezinin, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in bütün iltica işlemlerinin hızla karara bağlanması için kurulmasını düşündüğü merkezlere model oluşturacağını söyledi.

Mayer, iade merkezleri projesinin mutlak öncelik taşıdığını ve önümüzdeki haftalarda ana hatlarının belirlenmiş olacağını belirtti.

İçişleri bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer model proje için mevcut merkezlerden yararlanılabileceğini ve mülteci transit merkezlerinin bulunduğu Bavyera eyaletinin projeye uygun olduğunu söyledi.

Sınır dışı etme hazırlıkları

İlk başvuru merkezinin bulunduğu Hessen eyaletindeki tesislerin de iade merkezine dönüştürülebileceğini belirten müsteşar Gießen kentindeki merkezde 13 bin, eski Amerikan kışlalarında ise 3 bin mülteci adayının barındırılabileceğini ifade etti.

Geri gönderme gözaltı kapasitesinin arttırılması gerektiğini belirten Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, bütün Almanya'da 400 sınır dışı noktasının bulunduğunu ve bu sayıyı yeterli bulmadıklarını söyledi.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer iltica başvurusu ret edilen yabancıların sınır dışı edilmeleri için stratejik plan hazırlandığını ve sınır dışı işlemlerinin arttırılacağını duyurmuştu.

DW,AFP/AG,AÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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