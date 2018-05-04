Almanya'da mülteci yurduna baskın tartışılıyor

Yurtta bir mülteci adayının sınır dışı edilmesi kararının ardından ayaklanma çıkmıştı.Almanya'da Ellwangen kentindeki mülteci yurdunda Togolu bir mülteci adayının geri gönderilmesi kararı alınmasının ardından yurtta çıkan olaylara polisin müdahalesi tartışılıyor. Polisin diğer mültecilerin Togolu mültecinin geri gönderilmesine karşı ayaklanmış ve yurtta şiddet olayları yaşanmıştı. Bu olaydan üç gün sonra yurda baskın düzenleyen polis 27 mülteciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan mülteciler arasında polise karşı koyanların da olduğu bildirildi.

İltica yasası ile ilgili düzenlemeleri tartışmaya açan olayla ilgili Ellwangen kentinin bulunduğu Baden-Württemberg eyaletinin İçişleri Bakanı Thomas Strobl, mültecilerin geldikleri ülkelerde yanlış anlaşılmalara yol açılmaması için sınır dışı uygulamasının daha sert ve sonuç verici olması gerektiğini söyledi. Bazı eyaletlerin sınır dışı etme konusunda kararlı davranmadığını belirten Strobl, bütün eyaletlerden yasalara uyulmasını beklediklerini ifade etti. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de bu gibi direnişlere taviz vermeden ve yasaların gereğini yerine getirecek şekilde tepki gösterilmesini istemişti.