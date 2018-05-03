Almanya'da mülteci yurduna polis baskını

Sığınmacı gözaltına alındı.Almanya'nın Ellwangen kentindeki mülteci yurdunda Çarşamba gece saatlerinden itibaren hareketli saatler yaşandı. Hakkında sınır dışı kararı bulunan Togolu bir sığınmacının İtalya'ya gönderilme kararına direnmesi ve mülteci yurdundaki diğer sığınmacıların da şiddet kullanarak Togolu sığınmacının polise teslim edilmesini engellemesi üzerine yurda polis baskını düzenlendi.
Polis, 23 yaşındaki sığınmacının gözaltına alındığını açıkladı. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ellwangen kentindeki operasyona yüzlerce polis ve özel tim katıldı.
Togolu sığınmacının gözaltına alınması amacıyla yurda gece yarısı giden polislere sığınmacıların karşı koyması üzerine polis "durumun çok tehlikeli" olduğu gerekçesiyle yurttan ayrılmıştı. 150-200 kadar sığınmacının polis aracının etrafını çevirdiği ve polisleri sıkıştırdığı belirtiliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Misafirlik hakkının ayaklar altına alınamayacağının kendisi için çok açık" olduğunu söyledi. Seehofer, siyasi olarak Baden-Württember polisi ve güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerin arkasında olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı, bu tür öfke doğuran ayaklanmaların hukuki olarak "tüm sertlikle" kovuşturulması gerektiğini belirtti.
Alman Polis Sendikası ise saldırganların sınır dışı edilmesini istedi. Sendika Başkanı Rainer Wendt, "Ellwangen'de polislere saldıran mültecilerin derhal sınır dışı edilmesi gerekiyor" dedi.
dpa,DW/BÖ,GY
© Deutsche Welle Türkçe
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı
Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum