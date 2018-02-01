Almanya’da mültecilerin aile birleşimi Ağustos'a kaldı

1 Ağustos'tan itibaren ise ayda en fazla bin aile ferdinin Almanya'ya gelmesine izin verilecek.Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) geçici koruma statüsüne sahip sığınmacıların aile birleşimi konusunda hazırladığı yeni düzenleme, Federal Meclis’te yapılan hararetli tartışmaların ardından kabul edildi. Milletvekillerinden 376’sı kabul oyu verirken, 298’i ret oyu kullandı. Dört vekil ise çekimser kaldı.

Almanya‘da geçici koruma statüsüne sahip mültecilerin, ülkelerindeki aile fertlerini yanlarına almalarını yasaklayan düzenleme Mart 2016'dan beri yürürlükte. Alman parlamentosu bugünkü oylama ile söz konusu düzenlemenin Mart 2018'de dolan süresini dört ay daha uzattı. 1 Ağustos’tan itibaren ise her ay bin kişiye kadar varan sayıda mülteci yakınının Almanya’ya gelmesine izin verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca ağır mağduriyet durumlarında istisna yapılarak aile birleşimine olanak sağlanacak.

Yeni düzenleme; başta sığınmacı hakları örgütleri olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile Yeşiller Partisi ve Sol Parti tarafından eleştirildi.