Almanya'da Müslüman ailelere oruç çağrısı

Çocukların okul başarısının da etkilendiğine dikkat çekildi.Almanya'da Çocuk ve Gençlik Hekimleri Meslek Birliği ile Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim Bakanlığı Müslüman ailelere Ramazan öncesi çağrıda bulundu. Yapılan açıklamalarda, oruç tutmanın özellikle de ilkokul çağındaki çocuklar için sağlıklı olmadığı vurgulandı.

Çocuk ve Gençlik Hekimleri Meslek Birliği tarafından Pazar günü Berlin'de yapılan açıklamada "Çocuklarınızın gündüzleri de dahil yeteri kadar sıvı almasını sağlayın" tavsiyesinde bulunuldu. Müslüman ailelere çağrı yapan hekimler, ailelerin çocuklarına oruç tutmanın çocuk yaşlarda sağlıklı olmadığını anlatmaları istendi.

Hekimler birliği, henüz ergenlik dönemine girmemiş çocukların tutabildikleri kadar oruç tutmaları yönünde aileleri tarafından yönlendirildiklerini ancak özellikle de sıvı almamanın çocuklar için sağlıksız ve zararlı olduğuna dikkat çekildi.

"Ramazan boyunca soluk benizli ve konsantrasyon zorluğu çeken çocuklarla karşılaşıyoruz" denilen açıklamada, okulda baş ağrısı ve karın ağrısı nedeniyle fenalaşan birçok çocuğun doktora götürüldüğü belirtildi. Hekimler, oruç döneminin çocukların asitli ve şeker oranı yüksek içeceklerden suya yönelmeleri için kullanılmasını önerdi.