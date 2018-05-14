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Almanya'da Müslüman ailelere oruç çağrısı

14.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

Almanya'da çocuk hekimleri ve Badem Württemberg eyaleti Eğitim Bakanlığı küçük çocukların oruç tutturmanın sağlık açısından iyi olmadığı uyarısında bulundu.

Almanya'da Müslüman ailelere oruç çağrısı

Çocukların okul başarısının da etkilendiğine dikkat çekildi.Almanya'da Çocuk ve Gençlik Hekimleri Meslek Birliği ile Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim Bakanlığı Müslüman ailelere Ramazan öncesi çağrıda bulundu. Yapılan açıklamalarda, oruç tutmanın özellikle de ilkokul çağındaki çocuklar için sağlıklı olmadığı vurgulandı.

Çocuk ve Gençlik Hekimleri Meslek Birliği tarafından Pazar günü Berlin'de yapılan açıklamada "Çocuklarınızın gündüzleri de dahil yeteri kadar sıvı almasını sağlayın" tavsiyesinde bulunuldu. Müslüman ailelere çağrı yapan hekimler, ailelerin çocuklarına oruç tutmanın çocuk yaşlarda sağlıklı olmadığını anlatmaları istendi.

Hekimler birliği, henüz ergenlik dönemine girmemiş çocukların tutabildikleri kadar oruç tutmaları yönünde aileleri tarafından yönlendirildiklerini ancak özellikle de sıvı almamanın çocuklar için sağlıksız ve zararlı olduğuna dikkat çekildi.

"Ramazan boyunca soluk benizli ve konsantrasyon zorluğu çeken çocuklarla karşılaşıyoruz" denilen açıklamada, okulda baş ağrısı ve karın ağrısı nedeniyle fenalaşan birçok çocuğun doktora götürüldüğü belirtildi. Hekimler, oruç döneminin çocukların asitli ve şeker oranı yüksek içeceklerden suya yönelmeleri için kullanılmasını önerdi.

Eğitim bakanından Müslüman ailelere çağrı

Baden-Württemberg eyaletinin Hristiyan Birlik partili (CDU) Eğitim Bakanı Susanne Eisenmann da Heilbronner Stimme gazetesine Pazartesi yayımlanan demecinde, Müslüman ailelere çağrıda bulundu. Bakan Eisenmann, çocukların da oruç tutmasının öngörüldüğünü ama önceliğin çocukların sağlığı olduğunu belirtti.

Eğitim Bakanı Eisenmann, "Özellikle de ilkokul çağındaki çocukların oruç ayını sağlıklı şekilde tamamlaması sağlanmalı" şeklinde konuştu. Gazete haberinde, eyalette görevli öğretmenlerin verdiği bilgiye göre, geçmiş yıllarda bazı okullarda oruç tutan öğrencilerin kan dolaşımına bağlı sıkıntılar yaşandığına yer verdi.

Eyaletin eğitim bakanlığından bir sözcü de gazeteye yaptığı açıklamada, Müslüman çocukların Ramazan ayı boyunca okulda devam zorunluluğu olduğunu hatırlattı. Sözcü, Ramazan bitimindeki Şeker Bayramı'nda ise Müslüman çocukların bir gün tatil yapabildiklerini söyledi.

16 Mayıs ile 14 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan ayı bu yıl Almanya'da eğitim öğretim yılının sonlarına doğru olan en önemli haftalara denk geliyor. İftar ve sahur arasındaki uzun saatlerin, uykusuzluğun ve konsantrasyon eksikliğinin çocukların okuldaki başarısını etkileyebileceğine dikkat çekiliyor.

DW,KNA/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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