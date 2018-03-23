Almanya‘da nefret suçları arttı

İstatistiklere göre Almanya'da genel olarak suç oranları geçen yıl azaldı ve birçok eyalette kriminal suçlar şimdiye kadarki en düşük seviyeyi gördü. Buna karşın siyasi güdümlü suçların sayısı artış gösterdi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2010 ve 2016 yılları arasında nefret suçu olarak sınıflandırılan olayların sayısı 3 bin 770'den 10 bin 751'e yükseldi. Bu artış özellikle “dini ve yabancı ideoloji” kategorisinde yer alıyor.

Öte yandan yurtdışındaki çatışmalardan kaynaklanan siyasi kaynaklı suçlar, aynı dönemde 120'den 404'e çıktı. Din motivasyonlu olarak işlenen suçların sayısı 248'den bin 516'ya çıktı.

2017 yılı ulusal istatistikleri henüz yayınlanmamış olmasına rağmen, Hessen, Baden-Württemberg, Saksonya, Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin ve Rheinland Pfalz dahil olmak üzere, tek tek eyaletlerin bugüne kadar yayınladığı verilere bakıldığında ise bu kutuplaşmanın devam edeceği göze çarpıyor.

Göçmenler destek arayışında

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