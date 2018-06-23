HABER

Almanya'da NSU Davasında Sona Doğru

23.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Almanya'da 6 Mayıs 2013’te başlayan ve baş sanık Beate Zschaepe'nin yanı sıra 4 sanığın daha yargılandığı ırkçı terör örgütü NSU davasında gelecek haftalarda kararın açıklanması bekleniyor

Almanya'da NSU Davasında Sona Doğru

Almanya'da 6 Mayıs 2013’te başlayan ve baş sanık Beate Zschaepe'nin yanı sıra 4 sanığın daha yargılandığı ırkçı terör örgütü NSU davasında gelecek haftalarda kararın açıklanması bekleniyor.

2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar ve banka soygunları yapan Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU isimli terör örgütüyle ilgili davada 430'u aşkın duruşma yapıldı, 800’e yakın tanık ve onlarca bilirkişi dinlendi. Savcı ile savunma ve müdahil avukatların mütalaaları geride kalan hafta sona erdi. Davayı yakından izleyenler, beklenmedik gelişmeler olmaması durumda önümüzdeki hafta davada görüşülecek kanıt dilekçeleri ve bilirkişi raporlarından sonra mahkemenin Temmuz ayının ilk günlerinde kararını açıklamasını bekliyor.

Son duruşmada Zschaepe‘nin avukatları müvekkillerinin cinayet ve diğer saldırılara iştirakı olmadığını, sadece Kasım 2011'de Zwickau'da üçlünün saklandığı evi kundaklamaktan dolayı ceza alması gerektiğini savundu.

Zschaepe'nin avukatlarından Anja Sturm, müvekkelinin 1999 yılından sonra sahte kimliklerle yaşaması ve hayatını soygunlarla finanse ederek sürdürmesinin bir suç örgütü kurmakla eş değer tutulamayacağını, terör örgütü kurmak için en az üç kişinin gerekli olduğunu, bundan dolayı NSU’nun hukuki anlamda bir terör örgütü olmadığını iddia etti.

Zschape’nin, cinayetleri işleyen, bombalı saldırılar gerçekleştiren ve banka soygunları yapan Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt’tan ayrı değerlendirilmesini isteyen avukat, müvekkilinin terör örgütüne üyelikten mahkum edilmesinin de Avrupa hukukuna aykırı olacağını da savundu.

NSU davasında müdahil avukat Aziz Sarıyar, savunmanın startejisinin inandırıcı olmadığını ve Zschaepe'nin suçlu bulunacağını belirtiyor.

Tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanmasının ardından Federal Başsavcılık tarafından verilen mütalaanın sonucu ise, NSU’nun sadece üç kişiden ibaret olduğu tezinden hareket ediyor. Ancak konuya yoğunlaşan uzmanlar, ortaya çıkan bilgi ve belgelerin NSU’nun bilinenden çok daha büyük bir örgüt olduğunu savunuyor. NSU ile istihbarat örgütleri arasındaki bağ iddiaları hakkında da yargılama olmadığı sürece NSU davasının yarım kalacağı da vurgulanıyor.

Söz konusu cinayetler uzun süre karanlıkta kalmış, Alman medyası 2000'li yıllarda cinayetlerin arkasında ‘Kürt mafyasının’ ya da ailelerin olduğunu öne süren ve olayları ‘döner cinayetleri’ olarak adlandırılan haberler yapmıştı. Daha sonra NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Bönhardt’ın, 4 Kasım 2011’de Almanya’nın doğusundaki Eisenach kentinde bir karavanda ölü bulunması, Beate Zschaepe’nin ise dört gün sonra teslim olmasıyla işin gerçeği ortaya çıktı. NSU hücresinin kullandığı evde yapılan aramalar sonrasında o zamana kadar nedeni bir türlü anlaşılmayan seri cinayetlerle ilgili bilgiler ifşa olmaya başladı.

Örgütle ilgili ayrıntıların kamuoyuna yansımasından sonra Federal Meclis’te, 2012 yılının ocak ayında NSU Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon yaklaşık 16 ay yaptığı çalışmayla bin 357 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda örgütlemenin devletin istihbarat elemanları tarafından yıllardır bilindiğinin ve muhbirler aracılığıyla planlanan suikastlardan haberdar olunduğu iddialarının ortaya çıkmasından sonra, Anayasa Koruma Örgütü'nün üst düzey bir kaç yetkilisi istifa etti.

Son olarak Solingen'de 25 yıl önce düzenlenen ve beş Türk vatandaşının yanarak can vermesine neden olan ırkçı saldırının kurbanlarını anma törenine katılan Başbakan Angela Merkel, ırkçı saldırıların bugüne kadar sürdüğünü hatırlatarak, "Alman devleti olarak NSU ve diğer bu olayları önleyemediğimiz için özür diliyorum" dedi.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Amerikan Basınında Türkiye Seçimleri-23 HaziranAmerikan Basınında Türkiye Seçimleri-23 Haziran
Eski Vatikan diplomatı çocuk pornografisinden suçlu bulundu: 5 yıl hapis, 5 bin Euro para cezasıEski Vatikan diplomatı çocuk pornografisinden suçlu bulundu: 5 yıl hapis, 5 bin Euro para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

İlginizi Çekebilir

ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!

ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!

Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hintli kadının korkunç planı! Kendisiyle dalga geçen herkesin yemeğine böcek ilacı kattı: 5 kişi öldü 120 kişi zehirlendi!

Hintli kadının korkunç planı! Kendisiyle dalga geçen herkesin yemeğine böcek ilacı kattı: 5 kişi öldü 120 kişi zehirlendi!

Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!

Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!

'Avrupa Birliği bir yıl içinde dağılabilir'

'Avrupa Birliği bir yıl içinde dağılabilir'

Yarın direksiyon yasakları kalkacak Suudi kadınlara hâlâ yasak 5 şey

Yarın direksiyon yasakları kalkacak Suudi kadınlara hâlâ yasak 5 şey

New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik

New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik

Çipras ilk kez kravat taktı

Çipras ilk kez kravat taktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.