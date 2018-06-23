Almanya'da NSU Davasında Sona Doğru

Almanya'da 6 Mayıs 2013’te başlayan ve baş sanık Beate Zschaepe'nin yanı sıra 4 sanığın daha yargılandığı ırkçı terör örgütü NSU davasında gelecek haftalarda kararın açıklanması bekleniyor.

2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar ve banka soygunları yapan Nasyonal Sosyalist Yeraltı NSU isimli terör örgütüyle ilgili davada 430'u aşkın duruşma yapıldı, 800’e yakın tanık ve onlarca bilirkişi dinlendi. Savcı ile savunma ve müdahil avukatların mütalaaları geride kalan hafta sona erdi. Davayı yakından izleyenler, beklenmedik gelişmeler olmaması durumda önümüzdeki hafta davada görüşülecek kanıt dilekçeleri ve bilirkişi raporlarından sonra mahkemenin Temmuz ayının ilk günlerinde kararını açıklamasını bekliyor.

Son duruşmada Zschaepe‘nin avukatları müvekkillerinin cinayet ve diğer saldırılara iştirakı olmadığını, sadece Kasım 2011'de Zwickau'da üçlünün saklandığı evi kundaklamaktan dolayı ceza alması gerektiğini savundu.

Zschaepe'nin avukatlarından Anja Sturm, müvekkelinin 1999 yılından sonra sahte kimliklerle yaşaması ve hayatını soygunlarla finanse ederek sürdürmesinin bir suç örgütü kurmakla eş değer tutulamayacağını, terör örgütü kurmak için en az üç kişinin gerekli olduğunu, bundan dolayı NSU’nun hukuki anlamda bir terör örgütü olmadığını iddia etti.