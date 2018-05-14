Almanya’da Onlarca Türk Milletvekilliği İçin Başvurdu

24 Haziran erken genel seçimleri için Almanya’dan aday adayı olanların sayısı 120’yi aştı. AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin yurtdışı örgütlenmelerinin verilerine göre, en çok aday adayı başvurusu alan AKP oldu. Yaklaşık 60 aday adayı AKP listelerinde yer almak için başvuru yaparken, 40'a yakın aday adayı da CHP’ye başvuru yaptı. Diğer aday adaylarının ise MHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’ne başvuru yaptığı öğrenildi.
Aday adayı olanlar arasında Almanya’da Türkiye kökenli çatı örgütlerinde yaptıkları çalışmalarla tanınan kişiler de yer alıyor. Almanya Türk Toplumu'nun (TGD) dokuz yıl genel başkanlığını yapan, bir süredir de CHP'nin yurt dışı örgütlenmesi olan CHP Birlikleri Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, CHP’den aday adayı oldu.
İstanbul milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıklayan Kolat, “Son yıllarda Almanya’da Türkiye’ye yönelik yaşanan olumsuz imajı gidermek için aday oldum. Yurt dışı seçim bölgesi olmadığı için aday adaylık başvurumu İstanbul’dan yaptım” dedi.
Seçim yasalarına göre yurtdışı ayrı bir seçim bölgesi olarak kabul edilmiyor. Bu yüzden aday adayları ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara da listelere yazılırken, kendi memleketlerindeki seçim bölgelerini tercih edenler de oldu. Nitekim Almanya’daki en büyük Müslüman örgütü olan Diyanet İşleri-Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) uzun yıllar genel sekreterliği ve sözcülüğünü yapan Bekir Alboğa’nın Konya’da AKP’den milletvekili aday adayı olarak başvuru yaptığı öğrenildi. Alboğa, DİTİB’de “dinler arası diyalog sorumlusu” olarak da çalışmıştı. Almanya’dan başvuru yapan tanınan bir diğer isim ise Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı Turgut Öker oldu. HDP listesinde İstanbul’dan aday adayı olan Öker, 7 Haziran 2015’de yapılan genel seçimde de HDP’den milletvekili seçilmişti.
Türkiye'de 1 Kasım 2015’da yapılan genel seçimlerde milletvekili olabilmek için Almanya'da yaşayan onlarca Türk, aday adaylığı başvurusunda bulunmuş, sonuçta AKP’den 1, HDP’den de 3 aday milletvekili seçilerek TBMM’ye girmeyi başarmıştı.
24 Haziran'da yapılacak seçimler için Almanya'nın 13 kentinde sandık kurulacak. Oy verme işlemleri 7 Haziran'da başlayacak ve 19 Haziran'da son bulacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise oylamanın 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.
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