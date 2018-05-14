Almanya’da Onlarca Türk Milletvekilliği İçin Başvurdu

24 Haziran erken genel seçimleri için Almanya’dan aday adayı olanların sayısı 120’yi aştı. AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin yurtdışı örgütlenmelerinin verilerine göre, en çok aday adayı başvurusu alan AKP oldu. Yaklaşık 60 aday adayı AKP listelerinde yer almak için başvuru yaparken, 40'a yakın aday adayı da CHP’ye başvuru yaptı. Diğer aday adaylarının ise MHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’ne başvuru yaptığı öğrenildi.

Aday adayı olanlar arasında Almanya’da Türkiye kökenli çatı örgütlerinde yaptıkları çalışmalarla tanınan kişiler de yer alıyor. Almanya Türk Toplumu'nun (TGD) dokuz yıl genel başkanlığını yapan, bir süredir de CHP'nin yurt dışı örgütlenmesi olan CHP Birlikleri Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, CHP’den aday adayı oldu.

İstanbul milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıklayan Kolat, “Son yıllarda Almanya’da Türkiye’ye yönelik yaşanan olumsuz imajı gidermek için aday oldum. Yurt dışı seçim bölgesi olmadığı için aday adaylık başvurumu İstanbul’dan yaptım” dedi.