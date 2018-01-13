Almanya'da organ bağışında vahim tablo

2017 yılında organlarını bağışlayanların sayısı tarihi bir düşüş daha kaydetti.Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Almanya'da organ bağışı yapanların sayısı 2017 yılında yeniden düşüş kaydetti. 2016'da yaşanan tarihi düşüşün ardından organ bağışçılarının sayısı yüzde 8'lik yeni bir düşüşle 769'a geriledi.

Söz konusu rakamlar Eurotransplant Vakfı'nın henüz yayımlanmayan yıllık raporuna dayanıyor.

Habere göre fiili olarak organ bağışında bulunanların sayısı bir milyon vatandaşta 9,3 ile ciddi bir organ bağışı sistemi için gerekli olan bir milyonda 10 bağışçı sınırının altına düştü.

Beyin ölümü gerçekleşen bağışçılardan alınan organ sayısı ise 2 bin 664' geriledi. Bu rakam bir önceki yıl 2 bin 927 idi. Canlı vericiden organ bağışı ise 2017 yılında 659'dan 620'ye geriledi.

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, son rakamlara göre Almanya Avrupa'nın en az organ bağışçısına sahip ülkeleri arasında kalıcı hale geldi. Buna göre sadece Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk'ta daha az organ bağışçısı bulunuyor.