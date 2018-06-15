Almanya'da partilere yapılan devlet yardımı artırıldı

Alman Federal Meclisi'nde Cuma günü oylanan, partilere yapılan devlet yardımının artırılmasına ilişkin kanun teklifi Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyları ile kabul edildi.

Partiler Kanunu'nda değişiklik öngören teklife ilişkin 371 lehte, 285 aleyhte oy kullanıldı. Oylamada 4 milletvekili çekimser kaldı.

Değişiklikle birlikte 2018 yılında 165 milyon euro olarak öngörülen devlet yardımının üst sınırı, 2019 için yüzde 15 oranında artırılarak 190 milyon euroya yükseltildi. Partilere yapılan mali yardımlar vergilerle finanse ediliyor.

Hristiyan Birlik ve SPD değişikliği özellikle dijitalleşme nedeniyle partilerin artan masrafları ile gerekçelendirdi. Çoğalan iletişim kanalları ile birlikte giderlerin de arttığına dikkat çeken hükümet kanadı özellikle veri koruma, dijital güvenlik, siber saldırılara karşı korunma masraflarının arttığını kaydediyor.

SPD'nin bütçesi açık veriyor

SPD Bütçe Sorumlusu Nietan zorlu geçen hükümet kurma sürecinde iki olağanüstü kongrenin, üyelerin katıldığı oylamaların ve eyaletler bazında toplantıların SPD'ye dört milyon euroya mal olduğunu açıkladı. Aralık ayında gerçekleşen olağan kongresi SPD'ye iki milyon euroya mal olmuştu. Tarihinin en başarısız seçim sonucunu elde eden SPD bu yıl 1,6 milyon euro daha az devlet yardımı alıyor.