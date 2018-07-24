'Almanya’da Radikal İslamcılarla Şiddete Hazır Aşırı Sağcılar Arttı’

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya’nın iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen ile teşkilatın 2017 yılı raporunu tanıttı. Rapora göre, ülkede radikal İslamcılarla şiddete hazır aşırı sağcıların sayısında artış kaydedildi. Horst Seehofer, Almanya’nın iç güvenliğine yönelik tehditlerin yeni bir boyut kazandığını belirterek, geçen 20 Haziran’da biyolojik bombayla planlanan bir saldırının son anda önlenmesini örnek olarak gösterdi. Olayda Tunus vatandaşı zanlının keneotu bitkisinin tohumu olarak bilinen risin zehiriyle bomba hazırladığı saptanmıştı. Seehofer, Almanya'nın güvenliği açısından en büyük tehlikenin hala İslamcı terörden kaynaklandığını savunarak, Suriye ve Irak’taki terör kamplarına katılan yaklaşık 1000 kişiden 300’e yakınının Almanya’ya geri döndüğünü açıkladı. Rapora göre, IŞİD’e karşı yürütülen mücadeleye paralel, Almanya’da radikal İslamcı grup ve yapılanmalara karşı alınan önlemlere rağmen cihatçı ve şiddet eğilimli İslamcı sayısı arttı. Güvenlik makamları, Almanya'da yaşayan 25 bin 810 kişinin aşırı dinci kanada mensup olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar tarafından ‘en tehlikeli İslamcı akım’ olarak tanımlanan Selefilerin sayısı 10 bin 800’le tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşırken, bu gruptan şiddete hazır olanların sayısı 1900 olarak tespit edildi. ‘Her an terör eylemi düzenleyebilecek’ olarak tanımlanan ve 24 saat izlenenlerin sayısı ise 774 olarak açıklandı. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın eyalet birimlerinden elde edilen sayılara dayandırılan raporda, Selefilerin sayısının altı yılda üç kat artığına dikkat çekildi. Alman iç istihbaratı 2012 yılında 4 bin 500 Selefinin tespit edildiğini, bu sayının 2015 yılında 8 bin 300'e çıktığını ve 2017 Haziran ayı itibariyle de 10 bini aştığını açıklamıştı. Raporda, geçen yıl Almanya’da ‘radikal İslamcı’ olarak sınıflandırılan sadece bir tek terör eylemi yapıldığı da kaydedildi. 28 Temmuz 2017 tarihinde Hamburg kentinde, daha sonradan Filistinli sığınmacı olduğu anlaşılan bir adam etrafındaki kişilere bıçakla saldırmış, olayda bir kişi ölürken, 14 kişi de yaralanmıştı. Gözaltına alınan zanlının radikal İslamcı çevrelerle bağlantısı tepit edilmişti.