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Almanya’da Rekor Sıcaklar

29.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Aşırı sıcaklar Almanya’yı kasıp kavuruyor. Ülke son yılların en sıcak yazını yaşarken, meterologlar sıcaklığın, hava derecelerinin kaydının başladığı 1881 yılından bu yana ilk kez bu ölçüde ve süreklilikte yükseldiğine dikkat çekiyor

Aşırı sıcaklar Almanya’yı kasıp kavuruyor. Ülke son yılların en sıcak yazını yaşarken, meterologlar sıcaklığın, hava derecelerinin kaydının başladığı 1881 yılından bu yana ilk kez bu ölçüde ve süreklilikte yükseldiğine dikkat çekiyor. Almanya, Nisan ayından bu yana yerini Batı Afrika üzerinden gelen ve yerini terk etmeyen bir alçak basınç hava kütlesinin etkisinde. Almanların pek alışık olmadığı bu uzun süreli kuru sıcaklarda, termometre 30 derecenin altına inmezken, ülkenin hemen her köşesinden sıcaklık rekorları geliyor.

Nitekim Hannover’de iki gün arka arkaya 35 dereceyi aşan havadan sonra, kentin uluslararası havaalanı sıcaktan zarar gören pistler yüzünden bir süre kapalı kaldı. Yeşil alanlarıyla tanınan başkent Berlin’de ve ülkenin diğer kentlerinde parklar sarıya büründü. Polis TOMA’larla yeşil alanları sularken, aşırı sıcak havada dışarıda, özellikle de inşaatlarda çalışanlar için işverenler mesai saatlerini azaltmak yoluna gidiyor.

Devlet dairelerinde de, çalışanlarının işi erken bırakıp eve gitmesine izin veriliyor. Sosyal medya platformlarında ilginç serinleme yöntemleri paylaşılırken, akşamları havanın serinlemesini umanlar hayal kırıklığı yaşıyor. Gece saatlerinde de sıcaklık sürüyor ve kısmen 25 derecenin altına düşmüyor. Meteoroloji uzmanı Özden Terli, sıcak hava dalgasının ilerleyen haftalarda da belirleyici olacağını, yağmur beklenmediğini ve muhtemelen sıcakların daha da artarak, 40 dereceye varabileceğini belirtiyor.

Almanya’da sıcaklık rekoru 2003 yılında 40,3 dereceyle kırılmıştı. Bu yaz tropikal bir boyut kazanan havadan etkilenen insanlar, kendilerini yüzme havuzlarına atmaktan başka çare bulamazken, uzmanlar, daha fazla sıvı tüketilmesi ve güneşten korunması gerektiğini, ağır çaba gerektiren işlerden kaçınılmasını söylüyorlar. Sıcaktan olumsuz anlamda sadece yaşlılar, hastalar ve çocuklar değil, suya ihtiyaç duyan çiftçiler de etkileniyor.

Aşırı sıcaklardan ve yaklaşık iki aydır yeterince yağmur yağmamasından dolayı ülkenin hemen her bölgesinde kuraklık yaşanıyor. İklim değişikliği ve atmosferin ısındığı tartışmaları yoğunlaşırken, çeşitli tarım ürünlerinin olgunlaşma dönemlerini öne çeken sıcaklıklar, hububat ve tahıl ürünleriyle, meyve ve sebze fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Bu arada ülkenin Baltık ve Kuzey Denizi’nde tatil beldelerinde, kıyı bölgelerindeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı, sıcaklardan bunalan ve serinlemek için dağlık bölgeleri tercih edenler nedeniyle Alpler’de bulunan konaklama tesislerinin de tamamen dolduğu haber veriliyor.

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