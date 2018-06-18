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Almanya’da seçime katılım arttı

18.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

Almanya’daki Türkiye vatandaşlarının 24 Haziran parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı arttı.

Almanya’da seçime katılım arttı

Pazar günü oy kullanan seçmenlerin sayısı 100 bini geçti.Almanya'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı çarpıcı bir biçimde arttı. Pazar günü seçim merkezlerinde oy kullanan seçmenlerin sayısı 100 bini geçti. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre Almanya'da 7 Haziran'da başlayan oy kullanma işleminde oy verenlerin sayısı pazar günü itibarı ile 588 bin 209 oldu.

Almanya'da 1 milyon 443 bin 585 kayıtlı seçmen bulunuyor. 24 Haziran seçimlerine katılım oranı şu anda yüzde 40,7. Oy kullanma işlemi 19 Haziran Salı günü sona erecek.

Nisan ayında yapılan anayasa değişikliği referandumuna Almanya'daki Türkiye vatandaşlarının katılım oranı yüzde 48,8 olarak tespit edilmişti. Almanya'daki kayıtlı seçmenler tüm seçmenlerin yüzde 5'ini oluşturuyor.

Türkiye dışında 60 ülkede vatandaşlar oy kullanabiliyor. Avusturya'da şimdiye kadar oy kullanma oranı yüzde 42,4 olarak ölçüldü. Viyana, Salzburg ve Bregenz'deki konsolosluklarda ve gümrük kapılarında pazar günü itibarı ile 106 bin 657 kayıtlı seçmenden 45 bin 211'i oy kullandı. İsviçre'de ise 98 bin 929 kayıtlı seçmenden 36 bin 383'ünün oy verdiği belirtiliyor. Oy kullananların oranı henüz yüzde 36,8. Zürich, Bern ve Cenevre'deki konsolosluklarda oy verme işlemi Almanya ve Avusturya'ya göre daha geç başlamıştı.

Almanya'da kentlere göre ise yüzde 54,5 ile Essen katılım oranının en yüksek olduğu kent. Essen'i yüzde 46,1 ile Stuttgart, yüzde 45,5 ile Köln, yüzde 45,3 ile Düsseldorf, yüzde 42,5 ile Hamburg, yüzde 41,1 ile Mainz, yüzde 40,7 ile Münih, yüzde 38,6 ile Nürnberg, yüzde 38,5 ile Frankfurt, yüzde 37 ile Karlsruhe, yüzde 36,7 ile Hannover, yüzde 35,3 ile Berlin, yüzde 23,9 ile Münster takip ediyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa / EC, HS

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