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Almanya'da Seçime Katılım Oranında Artış

20.06.2018 14:58 | Son Güncelleme

1 milyon 443 bin civarında seçmenin bulunduğu Almanya'da , oy kullanların sayısı 717 bin 992’yi buldu. Almanya’da toplam bin 340 sandıkta oy atılırken, katılım oranı yüzde 49,74'e ulaştı

Almanya'da Seçime Katılım Oranında Artış

Yurtdışında yaşayan Türklerin diplomatik temsilciliklerde ve seçim merkezlerinde oy verme işlemi dün tamamladı. Yurtdışındaki seçmen sayısının en yüksek olduğu ülke olan ve yaklaşık 1 milyon 445 bin seçmenin bulunduğu Almanya’da, başkent Berlin ile Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. 1 milyon 443 bin civarında seçmenin bulunduğu ülkede, oy verenlerin sayısı 717 bin 992’yi buldu. Almanya’da toplam bin 340 sandıkta oy atılırken, katılım oranı yüzde 49,74'e ulaştı.

Geçen yıl düzenlenen referandum oylamasına katılım yüzde 46,33 olarak tespit edilmişti. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Almanya’da en yüksek katılım oranı yüzde 67,38 oranıyla Essen’de tespit edildi. En düşük katılım ise yüzde 29’la Münster’de kayıtlara geçti. Başkent Berlin’de ise seçmenlerin yüzde 47,53’ünün oy kullandığı belirlendi.

7 Haziran’da başlayan oy verme işleminde Almanya çapında sorun yaşanmadığı, sandık sayısının artırılması nedeniyle geçen seferlere kıyasla bekleme sürelerinin de kısaldığı gözlemlendi. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde yurtdışı temsilciliklerinde seçimler, 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bu durumda seçmenlerin sadece 5 gün içinde oy kullanmak zorunda kalacağı ve bu yüzden sıkışmaların yaşanabileceği tahmin ediliyor. Seçimin dünkü son gününde oylarını atan vatandaşlar ise, kendi siyasi görüşlerinin Türkiye’deki seçim potasında eş değerde ciddiye alınmasından ve sayılmasından memnun olduklarını belirtiyorlar.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar gümrük kapılarında 24 Haziran saat 17.00’ye kadar oy kullanılabilecek. Almanya’da kullanılan oylar ise, oylar, yarın THY uçağıyla, oy sayımı yapılmadan ve mühürlü çuvallarla Türkiye’ye nakledilecek. Bu oylar, Türkiye’de kullanılan oylarla 24 Haziran’da Ankara’da birlikte sayılacak.

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