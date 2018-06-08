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Almanya'da Seçime Katılımın Yoğun Olacağı Tahmin Ediliyor

08.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

Almanya’da seçimin düzenlediği diplomatik binaların önünde kuyruklar oluşurken, yetkililer ve sandık görevlileri katılımın hafta sonlarında ve oy kullanma işleminin biteceği günlerde daha uzun olacağı uyarısını yapıyor

Almanya'da Seçime Katılımın Yoğun Olacağı Tahmin Ediliyor

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için Almanya, Avusturya ve Fransa’da oy kullanma işlemi dün başladı.

Almanya'da Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde, Avusturya'da ise Viyana, Bregenz ve Salzburg başkonsolosluklarında oy verme işlemleri sürüyor.

Fransa'da da Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strasburg başkonsolosluklarında oylar verilebiliyor. Yurt dışında yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip toplam 2,9 milyon seçmenin yaklaşık üçte ikisi bu üç ülkede yaşıyor.

Almanya'da bir milyon 445 bin, Avusturya'da yaklaşık 105 bin ve Fransa'da ise yaklaşık 330 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

İlk günde toplam katılım gümrüklerle birlikte 32 bin 224 şeklinde kayıtlara geçti.

1 Kasım seçimlerinin ilk gününe göre katılım sayısında üç kat artış gözlenirken 16 Nisan Referandumu’na göre ise yüzde 10 düşüş yaşandı.

Katılımın 22 bin 281’i Almanya’dan, 5 bin 106’sı Fransa’dan, bin 841’i ise Avusturya’dan oldu. Diğer ülkelere kayıtlı seçmenlerden gümrükte oy kullananların sayısı ise 2 bin 996 olarak belirlendi.

Almanya’da 1 milyon 445 bin seçmen, 13 konsolosluk bölgesinde 19 Haziran'a kadar, hafta sonları da dahil oy verebilecek.

Almanya’da seçimin düzenlediği diplomatik binaların önünde kuyruklar oluşurken, yetkililer ve sandık görevlileri katılımın hafta sonlarında ve oy kullanma işleminin biteceği günlerde daha uzun olacağı uyarısını yapıyor.

24 Haziran seçimine katılımın bundan önce Almanya’da yapılan oy verme işlemlerine göre daha yoğun olacağından yola çıkılıyor.

7 Haziran 2015’teki seçim için katılım yüzde 37 olarak tespit edilmişti. 16 Nisan 2016 Anayasa referandumunda Almanya’da oy kullanma oranı yüzde 48,73 olmuştu.

Bu sefer ise oy kullanma koşullarının kolaylaştırılması, Türkiye’deki seçim atmosferi ve kampanyaların yoğunlaştırılmasının Türkiye’nin yakın geleceği için ‘kader’ olarak tanımlanan 24 Haziran seçimlerine katılımın artmasına neden olacağı tahmin ediliyor.

Almanya kökenli AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve CHP Berlin temsilcisi Kenan Kolat, seçmenlerin oy kullanma haklarından yararlanmalarının önemine vurgu yapıyorlar.

Seçmenler bu seçimde iki oy pusulası ile kabine girerek, tercihlerini yapıyorlar. Pusulalardan biri cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarının bulunduğu, diğeri ise milletvekilleri için partilerin yer aldığı pusula. Her ikisi tek bir zarfa konarak, seçim kutularına atılıyor.

Yurt dışında kullanılan oylar, 19 Haziran’dan sonra THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya gönderilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek.

Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.

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