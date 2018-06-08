Almanya'da Seçime Katılımın Yoğun Olacağı Tahmin Ediliyor

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için Almanya, Avusturya ve Fransa’da oy kullanma işlemi dün başladı.

Almanya'da Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde, Avusturya'da ise Viyana, Bregenz ve Salzburg başkonsolosluklarında oy verme işlemleri sürüyor.

Fransa'da da Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strasburg başkonsolosluklarında oylar verilebiliyor. Yurt dışında yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip toplam 2,9 milyon seçmenin yaklaşık üçte ikisi bu üç ülkede yaşıyor.

Almanya'da bir milyon 445 bin, Avusturya'da yaklaşık 105 bin ve Fransa'da ise yaklaşık 330 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

İlk günde toplam katılım gümrüklerle birlikte 32 bin 224 şeklinde kayıtlara geçti.

1 Kasım seçimlerinin ilk gününe göre katılım sayısında üç kat artış gözlenirken 16 Nisan Referandumu’na göre ise yüzde 10 düşüş yaşandı.

Katılımın 22 bin 281’i Almanya’dan, 5 bin 106’sı Fransa’dan, bin 841’i ise Avusturya’dan oldu. Diğer ülkelere kayıtlı seçmenlerden gümrükte oy kullananların sayısı ise 2 bin 996 olarak belirlendi.