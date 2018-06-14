Almanya’da seçimlere katılım oranı düşük seyrediyor

Alman haber ajansı dpa'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine dayandırdığı habere göre, Çarşamba akşamı itibarıyla Almanya’da yaşayan yaklaşık 1 milyon 440 bin kayıtlı Türkiye kökenli seçmenin 343 bin 129'u oy kullandı. Veriler, oy verme işlemlerinin başladığı 7 Haziran’dan bu yana her dört seçmenden yalnızca birinin sandık başına gittiğine işaret ediyor.

Verilere göre, söz konusu seçmenlerin 312 bin 627'si Almanya'da 13 Türk konsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanırken, 30 bin 502 kişi gümrük kapısında oyunu vermeyi tercih etti. Almanya’da şu ana kadar seçimlere katılım oranının en yüksek olduğu kent yüzde 32,7 ile Essen olurken, onu yüzde 28,4 ile Düsseldorf ve üçüncü sırada yüzde 27,2 ile Köln izledi.

Yurt dışında kayıtlı yaklaşık 3 milyon Türkiye vatandaşı seçmen, toplam seçmen sayısının yüzde 5’ini oluşturuyor. Bu seçmenlerden büyük çoğunluğunun Almanya'da yaşıyor olması nedeniyle bu ülkede kullanılan oyların, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına etkisi açısından kritik bir önem taşıdığı ve seçimlerin kaderini belirleyebileceği ifade ediliyor.