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Almanya’da seçimlere katılım oranı düşük seyrediyor

14.06.2018 22:01 | Son Güncelleme

Almanya’da kayıtlı Türk seçmenin erken genel seçimlere katılım oranına ilişkin veriler düşük bir katılıma işaret ediyor.

Almanya’da seçimlere katılım oranı düşük seyrediyor

Alman haber ajansı dpa'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine dayandırdığı habere göre, Çarşamba akşamı itibarıyla Almanya’da yaşayan yaklaşık 1 milyon 440 bin kayıtlı Türkiye kökenli seçmenin 343 bin 129'u oy kullandı. Veriler, oy verme işlemlerinin başladığı 7 Haziran’dan bu yana her dört seçmenden yalnızca birinin sandık başına gittiğine işaret ediyor.

Verilere göre, söz konusu seçmenlerin 312 bin 627'si Almanya'da 13 Türk konsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanırken, 30 bin 502 kişi gümrük kapısında oyunu vermeyi tercih etti. Almanya’da şu ana kadar seçimlere katılım oranının en yüksek olduğu kent yüzde 32,7 ile Essen olurken, onu yüzde 28,4 ile Düsseldorf ve üçüncü sırada yüzde 27,2 ile Köln izledi.

Yurt dışında kayıtlı yaklaşık 3 milyon Türkiye vatandaşı seçmen, toplam seçmen sayısının yüzde 5’ini oluşturuyor. Bu seçmenlerden büyük çoğunluğunun Almanya'da yaşıyor olması nedeniyle bu ülkede kullanılan oyların, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına etkisi açısından kritik bir önem taşıdığı ve seçimlerin kaderini belirleyebileceği ifade ediliyor.

Türkiye dışında 60 ayrı ülkede seçmen sandık başına gidiyor. Bu ülkelerin çoğunda oy kullanma işlemleri Almanya'dakinden sonra başlamıştı.

Geçen yıl gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunda Almanya’da oy kullanma işlemlerinin bitmesine 6 gün kala sandık başına giden seçmen sayısında yaklaşık yüzde 9’luk artış görülmüştü. Bu yılki düşük katılım oranının da bugün sona eren Ramazan’la ilgili olabileceği ve sandıkların kapanmasına yaklaşılırken daha fazla seçmenin oy kullanacağı tahmin ediliyor.

Yeneroğlu: Erken seçimlere katılım referanduma katılımı geçecek

AKP Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Alman haber ajansı dpa'ya erken genel seçimlere katılımın referanduma katılımı aşmasını beklediklerini söyledi. Yeneroğlu, özellikle genç seçmenin "Özil ve Gündoğan örneğinde de görüldüğü gibi yükselen Türkiye karşıtlığını boykot etmek üzere” sandık başına gideceğinden umutlu olduğunu ifade etti.

Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle Almanya’da eleştirilerin hedefi olmuştu.

Avusturya’da da şu ana kadar seçimlere katılımın anayasa referandumuna katılımın gerisinde kaldığı görüldü. Şimdiye kadar yaklaşık 106 bin seçmenin yüzde 24’ünün sandık başına gittiği açıklandı. Bu rakam, erken seçimlere katılımın referanduma katılım oranından yüzde 15,8 daha az olduğuna işaret ediyor. Oransal olarak Almanya ve Avusturya'da geçen yılki referandumda cumhurbaşkanlığı sistemine "evet” diyen Türk seçmenin sayısı Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sisteminden yana oy kullananlardan fazlaydı.

Almanya'da 13 gün sürecek olan oy verme işlemleri 19 Haziran'da sona erecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ise oylamanın 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

DW,dpa/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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