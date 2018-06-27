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Almanya'da Seçimlerin Yankıları Devam Ediyor

27.06.2018 18:10 | Son Güncelleme

Neredeyse tüm Alman basını AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasına geniş yer ayırırken, yapılan yorumlarda Almanya'daki Türk seçmenlerin çok büyük oranda AKP ve Erdoğan'ı desteklemesinin olası nedenleri irdeleniyor

Almanya'da Seçimlerin Yankıları Devam Ediyor

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Almanya'daki yankıları seçimin üzerinden üç gün geçmesine rağmen devam ediyor.

Neredeyse tüm Alman basını AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasına geniş yer ayırırken, yapılan yorumlarda Almanya'daki Türk seçmenlerin çok büyük oranda AKP ve Erdoğan'ı desteklemesinin olası nedenleri irdeleniyor.

Çoğu köşe yazarının “Alınan sonuç, Almanya Türkleri’nin bizim liberal demokrasimizi reddettiklerini gösteriyor” şeklinde yorum yapmaları dikkat çekerken, konuya değişik açıdan yaklaşan bazı yorumcular,karşılaştıkları ayrımcılık nedeniyle kendilerini Alman toplumuna ait hissedemeyen Türkler’in, Türkiye’ye ve kendilerine sahip çıktığı duygusu veren Erdoğan'a yöneldiğini söylüyor.

Son dönemlerde artan ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı ve “İslam Almanya’ya ait değil” tartışmalarının da, Almanya Türkleri’nin sandık başındaki tutumunu etkilemiş olabileceği, ayrıca Türkiye'ye olan duygusal bağlılığın oy verirken önem kazandığı vurgulanıyor.

Duisburg-Essen Üniversitesi'nden siyaset bilimci Dr. Ahmet Ünalan da Alman kamuoyunda ve basınında AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerin Türkler arasında ters tepkiye yol açtığına işaret ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daki seçmenlerin yüzde 64,7’sinin oyunu alırken,AKP yüzde 55,6 oy oranı ile ülkede en çok oy alan parti oldu. AK Parti, daha önceki yıllarda da Almanya’daki sandıklardan en çok oy toplayan parti olmuştu.

Bu arada Focus Dergisi’nin internet sayfasında yer alan bir haberde, seçim sonuçlarının Türkiye’ye yönelik turizmi etkilemiyeceği kaydedildi.

Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden TUI’nin konuyla ilgili açıklamasını aktaran haberde, “Türkiye’ye yönelik rezervasyonlarda son haftalarda büyük artış oldu” denilirken, seçim sonrasında hemen hiç iptal yaşanmadığı belirtildi.

Diğer bir Alman tur operatörü Thomas Cook da, “Türkiye bu yaz sezonunda İspanya ve Yunanistan’dan sonra en çok tercih edilen ülkelerden biri” açıklamasını yaptı.

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