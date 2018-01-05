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Almanya'da 'seks oyunu' kanlı bitti!

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 08:53 | Son Güncelleme 4 saat önce

Almanya'nın Berlin kentinde Marianne M. isimli 55 yaşındaki bir kadına ait işkenceye uğramış ceset bulundu. Kadının internette tanıştığı iki kişi ile yaşadığı cinsel birliktelik esnasında yaşanan 'işkence' nedeniyle öldüğü iddia edildi. Olayın ardından Türkiye'ye kaçmaya çalışan Tayfun S. ve Jasmin P. isimli kişiler ise Berlin'deki havaalanında yakalandı.

Almanya'da 'seks oyunu' kanlı bitti!

Çift olduğu belirtilen Tayfun ve Jasmin P'nin Almanya'da Marianne M. ile internette tanıştığı ve daha sonra buluştuğu belirtildi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, çift Marianne M. ile yaşanan ilişki sırasında kadına işkence yapmaya başladı. İşkencenin boyutlarının artması sonucunda kadın hayatını kaybetti.

Olayın üzerini örtmek isteyen çift ise kadını bir çöp konteynerına attı. Kadının vucudu 23 Aralık'ta çöp kutusunun yanından geçen bir kişi tarafından fark edildi. Olayın ardından Türkiye'ye kaçmaya çalışırken Schönefeld Havaalanında yakalanan kişilerin ise sabıkalı olduğu belirtildi.

İkilinin adam yaralama ve hırsızlık gibi suçlarda sabıkası bulunurken, haklarında açılan davanın akıbeti merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin ceset Almanya Marianne M

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
dikkat ettiniz mi? suç işleyenler hep Türkiyeye kaçmaya çalışıyor, neden acaba????
yoo fetoculer ve pkk lilar dalmanya abd gibi ulkelere kaciyor bu neden acaba¿???????¿???¿
@engin_1976_mgoil burası yol geçen hanıda ondan
@engin_1976_mgoil TÜRK OLDUĞU İÇİN OLABİLİRMİ
@engin_1976_mgoil mal adam türkmüş
bu nasıl bir işkence sekste işkence neymiş beee onunda bokunu çıkarttız beee...
@kardelenseven aynen oyle kardelen
@kardelenseven sen deneme sakın
Bu tür haberlerin maksatlı verildiği,sex den başka dünyada haber konusu kalmamış gibi algı yaratılarak dinsiz toplum imaları din tabanlı siyasal islam anlayışını iyice pekiştirmeye yöneliktir, buluşlar teknoloji topluma daha çok faydalıdır, her gün hemen her gazete ahlak sorununu dile getirmeye çalışırken hırsızlık ve yolsuzluk haberi duyamazsınız....limona özel tüketim vergisi ekleyip %18 olması hiç garibimize gitmeyecek mi? Bunu yapanlar hangi ziyniyete hizmet ediyor,bütçemiz her gün tacizde.
maalesef yine türk
SUÇ CENNETİNE GELİN GELİN ZATEN BOĞAZIMIZA KADAR MANYAKLAR DOLDU SİZDE GELİN DE CAN YAKIN
güzel güzel sevişin kardeşim niye birbirinize zarar veriyorsunuz
Her pisliğin altından biz çıkıyoruz
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