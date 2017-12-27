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Almanya’da Selefi Kadın Hücreleri Endişe Yarattı

27.12.2017 17:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

Anayasayı Koruma Teşkilatı, Selefi kadınların, tutuklanan eşlerinin yerine geçerek kendi aralarında yeni hücrelere oluşturma sürecine girdiklerini belirledi. Yetkililer, “kızkardeşler ağı” olarak tanımladıkları gruba üye kadınların, internet üzerinden propaganda çalışmalarına katıldıklarını, misyonerlik yaptıklarını kaydediyor.

Almanya'da radikal İslamcılığın kaynağı olarak tanımlanan Selefiler'le mücadele 2017'inin son günlerinde de gündemi oluşturan konulardan biri. Son olarak Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Selefi çevrelere üye bazı kadınları izlemeye aldığı açıklandı.

Selefilik, ülkede son beş-altı yıldır kamuoyunun dikkatini çeken, çok tartışılan ve son zamanlarda güvenlik birimlerinin operasyonlarıyla baskı altında tutulan bir hareket konumunda.

Sözcüleri, imamları, Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD'e katıldıkları ortaya çıkan sempazitanları ve Almanya'da düzenledikleri eylemlere destek olan aktivistlerinin şimdiye dek hemen hepsi erkek olduğu dikkat çeken Selefiler'in, kadın üyelerinin de kendi aralarında oluşturdukları ağlarda örgütlendiği öğrenildi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Freier, eyalette faaliyet gösteren Selefiler'in kadın grubunun üyelerinin, hapiste bulunan ve yönetici konumundaki erkek üyelerin yerine geçtiğini açıklayarak, yaklaşık 40 kadın Selefi'nin izlenmeye alındığını duyurdu. Freier, "Kuzey Ren Vestfalya'da ‘kızkardeşler ağı' olarak tanımladığımız bir grubu izlemeye başladık. Söz konusu gruba üye kadınlar, internet üzerinden propaganda çalışmalarına katılıyorlar. Ayrıca agresif şekilde misyonerlik yapıyorlar" dedi.

Selefi kadınların çocuklarını küçük yaştan itibaren Selefi kurallarına göre yetiştirdiğini savunan yetkili, bu şekilde Selefiliğin bir ‘aile geleneğine' ve ileride mücadele etmesi çok daha zor bir toplumsal gruplaşmaya dönüştüğünü söyledi.

İç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı Georg Maassen bundan kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada, Selefi kadınların eskisine oranla daha fazla örgütlendiğini, güvenlik birimlerinin bunları izlemekte sıkıntı çektiğini kaydetmişti.

Maassen, söz konusu kadınların Almanya açısından bir tehlike potansiyeli oluşturduğunu da söylemişti. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre 2011 yılında 3 bin 800 olan Selefiler'in sayısı, bu yıl 10 bin 800'le tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. 2016 Aralık'ın da ise Almanya'daki Selefiler'in sayısı 9 bin 700 olarak tahmin ediliyordu.

Almanya'daki Selefiler 2012'de birçok kentte ‘Oku' başlıklı sloganla sokaklarda standlar açarak, ücretsiz Kur'an-ı Kerim dağıttıkları eylemlerle kamuoyunda tanınmıştı. Federal İçişleri Bakanlığı bu etkinliği anayasa karşıtı olduğu gerekçesiyle yasaklarken, daha sonraki yıllarda yüzlerce Selefi'nin IŞİD'e katılmak üzere Suriye ve Irak'a gitmeleri hareketin radikalleşmesi olarak yorumlanmıştı. Radikal dinci Selefiler'in sayısındaki artışı endişeyle izleyen güvenlik birimleri, IŞİD'den Almanya'ya dönenleri ‘en tehlikeli kişiler' olarak sınıflandırıyor.

İstihbarat uzmanları 2014 sonrasında Almanya'dan "cihatçı” olmak için Irak ve Suriye'ye gidenlerin arasında çok sayıda kadının da bulunduğunu saptamış, kadınların büyük bölümünün kocalarına destek verdiğini, bazılarının ise şiddet olaylarında yer aldığını belirlemişti. Örgüte katılan çok sayıda özellikle genç kızın, yaşadıkları şiddet dolu yaşama tahammül edemedikleri ve dönmek istedikleri ya da macera dolu yollar üzerinden örgütten kaçtıkları basına yansımıştı.

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