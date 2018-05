Almanya'da Selefilerin Sayısı Artıyor

Almanya’da çok sayıda Müslüman'ın alınan tüm önlemlere rağmen radikalleşmesi, diğer yandan Alman kamuoyunda İslam düşmanlığının artması tehlikesi yetkilileri endişelendiriyor. Ülkede radikal İslamcılığın kaynağı olarak Selefiler görülüyor.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel tarafından yapılan bir açıklamaya göre, sadece başkentteki Selefilerin sayısı 2011’den bu yana on katına çıktı. 2010’lu yılların başında 100 kadar olan cihatçı selefilerin sayısı güncel verilere göre 990’a yükseldi. Bunlar arasında 460’ı, güvenlik birimleri tarafından ‘şiddet yanlısı yada her an şiddet eylemi yapabilecek kişiler’ olarak sınıflandırılıyor.

Selefilerin çoğunluğunu Arap ve Türk kökenlilerin oluşturduğu belirtildi. Ancak Çeçenler, İnguşlar, Dağıstanlılar ve Osetyalılar da selefi gruplar içinde giderek artan bir oranda yer alıyor. Selefilere dahil olanların yüzde 90'ını yaş ortalaması 30'un altında olan erkekler oluşturuyor.

Alman İç İstihbarat Teşkilatı Anayasayı Koruma Örgütü’nün verilerine göre, selefilik Almanya çapında da yayılıyor. 2011 yılında 3 bin 800 olan selefilerin sayısı 2017 sonunda 11 bine çıktı. Her Selefi şiddet eğilimi taşımasa da, örneğin Almanya’dan Irak veya Suriye gibi ülkelere savaşmaya gidenlerin sayısının 1000 civarında olduğu düşünülüyor.