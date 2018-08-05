Almanya’da Sıcak Hava Hız Sınırını Etkiledi

Almanya son yılların, bazı metereloglara göre de tüm zamanların en sıcak günlerini yaşıyor. 35 dereceyi bulan ve haftalardır süren sıcak hava dalgası günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle açık alanlarda çalışmak zorunda olanlar sağlık sorunları yaşarken, sıcak dolayısıyla otoyollarda oluşabilecek deformasyona karşı ülkenin birçok bölgesinde hız sınırı 80 km’ye düşürüldü. Normal zamanlarda toplumsal olaylara müdahale aracı olarak kullanılan TOMA’lar bugünlerde kentlerde çimenleri ve ağaçları sulamak için kullanılıyor, ama pek fayda vermiyor. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin yaz tatilinde Türkiye'de karşılaştığı sıcaktan sararmış otlar, kuraklıktan çatlamış toprak, kurumuş dere yatakları manzaraları burada da yaşanıyor. Tatile gitmeyenler sıcaktan tam anlamıyla bunalıyor.

Uzmanlar muhtemel risklere karşı, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda uyarı yaptı. Mayıs ayından bu yana neredeyse hiç yağmur yağmamasının neticesinde kuruyan birçok nehirde taşıma durdurulurken, balıkların oksijensizlikten öldüğü belirtildi. Hava sıcaklığının normalin yaklaşık 10 derece üstünde seyretmesi gözleri iklim değişikliğine çevirdi. İklim uzmanları Almanya'da artık aşırı yaz sıcaklarının normal olarak görülmesi gerektiğini ve önümüzdeki yazlarda da benzer hava durumlarının yaşanacağını söylüyor. Aşırı sıcaklar ve kuraklıktan ötürü tarım sektörü alarm sinyalleri veriyor. Tarım sektöründe doğal afet ilan edilmesini isteyen Alman Çiftçiler Birliği, kuraklık nedeniyle çiftçilerin zararının bir milyar Euro’yu bulduğunu, bu nedenle hükümetten yardım beklediklerini açıkladı. Birlik yetkilileri, rekolte kaybının birçok bölgede yüzde 70'e kadar vardığını, yüzlerce işletmenin geleceğinin tehlikede olduğunu açıkladı. Kuraklığın özellikle hayvan yemi olarak kullanılan mısır ve arpayı vurması, en çok besicileri olumsuz etkiliyor. Mısırda geçen yıla oranla ürün düşüşünün yüzde 80, arpada yüzde 18 olacağı tahmin ediliyor.