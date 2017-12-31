Almanya'da sıcaklık rekoru bekleniyor

Almanya'nın güneybatısında sıcaklıklar 18 dereceye ulaştı.Almanya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yılbaşı gecesi sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor. Almanya'nın kuzeyinde bugün hava sıcaklıkları 7 derece iken güneyde sıcaklıklar 16 dereceye ulaştı. Almanya'nın güneybatısında ise sıcaklıklar 18 derece civarında.
Offenbach'taki Alman Meteoroloji Dairesi'nden Christoph Hartmann bugüne dek yılbaşı gecesinde sıcaklık rekorunun 17 olduğunu hatırlattı. Hartmann 1961 yılında Freiburg Müllheim'da hava sıcaklığının 17 derece olarak kayıtlara geçirildiğini belirtti. Geçen yıl Baden Rheinfeld'de hava sıcaklığı 15.6 dereceye ulaşmış, ancak sıcaklık rekoru kırılmamıştı.
Almanya'da yeni yılın ilk günlerinin ise rüzgarlı geçmesi bekleniyor. Alman Meteoroloji Dairesi Almanya'nın güneyinde şiddetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Ancak rüzgara rağmen havaların soğuması beklenmiyor. Almanya'da yeni yılın ilk haftasında sıcaklıkların 5-12 derece arasında olması bekleniyor. Alman Meteoroloji Dairesi yetkilisi Hartmann bu sıcaklıkların ocak ayına göre yüksek olduğunu belirtti.
DPA, HT/BW
©Deutsche Welle Türkçe
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