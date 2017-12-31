HABER

Almanya'da sıcaklık rekoru bekleniyor

31.12.2017 17:15 | Son Güncelleme 7 saat önce

Almanya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Almanya'nın güneybatısında sıcaklıklar 18 dereceye ulaştı.Almanya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yılbaşı gecesi sıcaklık rekoru kırılması bekleniyor. Almanya'nın kuzeyinde bugün hava sıcaklıkları 7 derece iken güneyde sıcaklıklar 16 dereceye ulaştı. Almanya'nın güneybatısında ise sıcaklıklar 18 derece civarında.

Offenbach'taki Alman Meteoroloji Dairesi'nden Christoph Hartmann bugüne dek yılbaşı gecesinde sıcaklık rekorunun 17 olduğunu hatırlattı. Hartmann 1961 yılında Freiburg Müllheim'da hava sıcaklığının 17 derece olarak kayıtlara geçirildiğini belirtti. Geçen yıl Baden Rheinfeld'de hava sıcaklığı 15.6 dereceye ulaşmış, ancak sıcaklık rekoru kırılmamıştı.

Almanya'da yeni yılın ilk günlerinin ise rüzgarlı geçmesi bekleniyor. Alman Meteoroloji Dairesi Almanya'nın güneyinde şiddetli rüzgar beklendiğini açıkladı. Ancak rüzgara rağmen havaların soğuması beklenmiyor. Almanya'da yeni yılın ilk haftasında sıcaklıkların 5-12 derece arasında olması bekleniyor. Alman Meteoroloji Dairesi yetkilisi Hartmann bu sıcaklıkların ocak ayına göre yüksek olduğunu belirtti.

DPA, HT/BW

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler

Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

Eşe, sevgiliye yeni yıl mesajları, Romantik ve güzel yeni yıl mesajları 2018

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de polise silahlı saldırı!

ABD'de polise silahlı saldırı!

Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!

Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!

Yılbaşı gösterilerinde eşcinsel evlilik yasasını kutladılar!

Yılbaşı gösterilerinde eşcinsel evlilik yasasını kutladılar!

Almanya'da son dakika büyük panik! Dumanlar yükseliyor

Almanya'da son dakika büyük panik! Dumanlar yükseliyor

İran'da büyük kriz... 'Demir yumruğumuzu gösteririz'

İran'da büyük kriz... 'Demir yumruğumuzu gösteririz'

İran karıştı! Sosyal medya uygulamalarına engel geldi

İran karıştı! Sosyal medya uygulamalarına engel geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.